تطور حاسم في صفقة انتقال مرموش إلى توتنهام

A transferência do internacional egípcio Omar Marmoush do Manchester City para o Tottenham Hotspur entrou em sua fase decisiva, depois que o jogador recebeu autorização para realizar os exames médicos com o clube londrino, após se despedir de seus companheiros no Manchester City nesta quarta-feira.

O renomado jornalista David Ornstein, repórter do jornal "The Athletic", revelou que Marmoush se prepara para realizar os exames médicos como preparação para concretizar sua transferência para o Tottenham, em um passo que o aproxima fortemente de vestir a camisa do time londrino.

De acordo com Ornstein, Marmoush será transferido para o Tottenham por empréstimo, com uma obrigação de compra por 50 milhões de libras esterlinas, além de 10 milhões de libras esterlinas em bônus, dos quais 5 milhões de libras são garantidos.

Espera-se que o atacante egípcio assine um contrato de 4 anos, com opção de renovação por mais um ano, enquanto o acordo não inclui uma porcentagem para o Eintracht Frankfurt em uma futura revenda do jogador.

Nesse mesmo sentido, Fabrizio Romano, especialista em transferências, revelou que o jogador vai assinar com os Spurs nesta quinta-feira.



Esse passo acontece depois de semanas em que o nome de Marmoush esteve ligado a uma saída do Manchester City, diante do desejo do jogador de conseguir uma oportunidade maior de participar de forma regular.

O Tottenham havia se movimentado com força para contratar Marmoush ao mesmo tempo em que negociava com o Manchester City a contratação do brasileiro Savinho, antes de fechar de fato o acordo por este último por 75 milhões de libras esterlinas, além de outros 10 milhões em bônus.

Anteriormente, relatos ingleses revelaram que o Tottenham havia chegado a um acordo com o Manchester City sobre a transferência de Marmoush por empréstimo, com uma cláusula de compra que se torna obrigatória ao serem cumpridas condições específicas, no valor de 50 milhões de libras esterlinas.

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Marmoush se juntou ao Manchester City vindo do Eintracht Frankfurt em janeiro de 2025, depois de brilhar de forma notável com o clube alemão, conseguindo a oportunidade de viver uma nova experiência na Premier League.

Mas o jogador egípcio não conseguiu firmar-se como titular no Manchester City, onde sofreu com a forte concorrência nas posições do setor ofensivo, o que abriu a porta para sua saída em busca de um papel maior.

Os relatos indicam que Marmoush marcou 8 gols na última temporada com o Manchester City, mas começou apenas 16 partidas como titular nas diversas competições, o que reforçou seu desejo de se transferir para um time que lhe garanta mais espaço dentro de campo.

As negociações entre os dois clubes haviam avançado de forma clara nos últimos dias, antes de o negócio estar agora a apenas um passo do anúncio oficial, aguardando que Marmoush passe pelos exames médicos e conclua os procedimentos finais.

A possível transferência de Marmoush para o Tottenham faz parte de grandes movimentações do clube londrino no mercado de transferências, já que o Tottenham gastou mais de 300 milhões de libras esterlinas neste verão, na tentativa de reconstruir o time depois de uma temporada difícil que encerrou na décima sétima posição da Premier League.

Ao passar pelos exames médicos com sucesso, Marmoush terá um encontro com um novo capítulo em sua trajetória inglesa, desta vez sob o comando do treinador Roberto De Zerbi, que busca reformular o ataque do Tottenham após o início irregular da temporada.

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