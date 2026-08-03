Truus van Gaal esclarece rumores sobre a seleção da Holanda: “Louis disse que…”

No momento, não há nada entre Louis van Gaal e a KNVB. Foi o que contou sua esposa, Truus van Gaal, ao RTL Boulevard.
Mais cedo, o De Telegraaf publicou a notícia de que Van Gaal estaria disposto a voltar como técnico da seleção holandesa. O treinador, hoje com 74 anos, teria indicado estar “mais em forma do que nunca”.
Por esse motivo, Truus van Gaal foi questionada pelo RTL Boulevard sobre os rumores, mas afirmou que há pouco de verdade nisso. No momento, portanto, não haveria conversas em andamento com a KNVB.
“Acho que Louis disse recentemente a alguém que a KNVB sempre pode ligar para ele”, declarou Truus. “Isso aparentemente ganhou vida própria. Não há nada acontecendo neste momento, e Louis está muito bem no campo de golfe.”
A KNVB também teria sido procurada para comentar, mas a federação indicou estar ocupada demais com a busca por um novo técnico da seleção. Neste momento, Michael Reiziger parece ser o mais cotado.
Segundo a Voetbal International, o diretor de futebol Nigel de Jong e o comissário técnico Clarence Seedorf teriam conversado “por horas” no domingo com o atual treinador da seleção sub-21 da Holanda. Nessa conversa, os detalhes já teriam sido discutidos em profundidade.
O ex-internacional já é visto há algumas semanas como um candidato importante na KNVB. A busca entrou em uma nova fase depois que Arne Slot, considerado o candidato dos sonhos, se mostrou indisponível. As conversas extensas com Reiziger indicam que sua candidatura ainda é levada muito a sério. Ruud van Nistelrooij parece ser, no momento, a única alternativa séria restante.