Trump encontra seu adversário nas arquibancadas da final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para o próximo domingo, não se limitará ao confronto dentro do campo, mas também será palco de um novo encontro entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à tensão contínua nas relações entre ambos em questões relacionadas à defesa, ao comércio e ao Irã.

A agência “Reuters” informou hoje, sexta-feira, que o gabinete do primeiro-ministro espanhol anunciou que Sánchez viajará para Nova Jersey para assistir à final, onde, caso a “La Roja” seja coroada campeã, Trump poderá ser quem entregará a taça do torneio à seleção espanhola.

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A relação entre os dois líderes tem passado por tensões recorrentes nos últimos tempos, já que Trump criticou a Espanha mais de uma vez devido à recusa do governo espanhol em cumprir a meta da OTAN de destinar 5% do PIB aos gastos com defesa, além de ter ameaçado tomar medidas comerciais retaliatórias contra Madri.

A mais recente dessas declarações ocorreu no início deste mês, durante a cúpula da OTAN, quando Trump pediu a seus assessores que “cortassem todas as relações comerciais com a Espanha, incluindo visitas”.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos voltou atrás posteriormente e suavizou o tom, afirmando que a Espanha havia cumprido com os pagamentos exigidos e se mostrado “muito generosa”.

Por outro lado, o primeiro-ministro espanhol afirmou que seu país busca manter as melhores relações possíveis com seus aliados, acrescentando que o encontro que teve com Trump, à margem da cúpula da OTAN, consistiu em uma conversa informal e amigável, na qual a discussão se limitou a alguns assuntos, entre eles a Copa do Mundo.

O primeiro-ministro espanhol viajou para os Estados Unidos várias vezes desde que assumiu o cargo, a maioria delas para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU em Nova York; além disso, visitou Washington em 2023 para realizar reuniões bilaterais com o ex-presidente americano Joe Biden.

Nesse mesmo contexto, a família real espanhola confirmou sua presença na final, onde o rei Felipe VI, a rainha Letícia e suas filhas, a princesa Leonor e a princesa Sofia, estarão nas arquibancadas para torcer pela “La Roja”.