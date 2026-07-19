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Trump admite: “Não apostaria contra Messi... e esta é a posição de Ronaldo”

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
C. Ronaldo
Espanha
Argentina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistirá à final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, neste domingo à noite, no estádio MetLife.

Em uma entrevista pré-gravada com a jornalista Jenny Taft, transmitida pela rede “Fox”, Trump não revelou explicitamente se torcerá pela Espanha ou pela Argentina.

O site USA TODAY divulgou as declarações de Trump durante a entrevista, nas quais ele afirmou que é difícil para ele apostar contra Lionel Messi.

Trump disse: “Pensei muito sobre isso. Sabia que essa pergunta me seria feita. Não gosto de tomar partido por nenhum dos lados, embora isso, do ponto de vista político, não tenha grande importância. O presidente da Argentina é meu amigo e tem feito um trabalho excelente. Mas digo que é difícil apostar contra Messi”.

E acrescentou: “Não vou tomar partido por nenhuma seleção. Só acho que é difícil apostar contra o Messi. Ele é um grande jogador”.

Trump também descreveu Messi como “um dos maiores jogadores” que já atuaram no futebol, colocando-o no mesmo patamar do astro português Cristiano Ronaldo.

O presidente dos Estados Unidos disse: “Ele é, sem dúvida, um dos maiores jogadores. Recebo essas informações do meu filho Baron, que é um grande fã de futebol. Mas também há vários jogadores incríveis participando aqui. No entanto, sempre admirei Cristiano Ronaldo, assim como sempre admirei Messi”.

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