Trump acende o rastilho de uma crise com estrela mundial e classifica-o de «racista»

O presidente norte-americano Donald Trump acendeu o rastilho de uma nova polémica com a estrela do basquetebol dos Estados Unidos LeBron James, ao dirigir-lhe acusações de racismo durante a sua resposta a uma pergunta sobre o eterno debate acerca de quem é o melhor jogador da história da liga profissional norte-americana.

Em declarações controversas, Trump afirmou que Michael Jordan, a quem descreveu como amigo e companheiro de golfe, supera James sem discussão, acrescentando: «Acho que o LeBron talvez seja racista, ou talvez não goste do Trump, não sei. Eu só gosto das pessoas que gostam de mim, por isso escolho o Michael Jordan sem hesitar.»

O presidente norte-americano não apresentou quaisquer esclarecimentos ou provas que sustentem a sua grave acusação contra James, que anunciou na passada sexta-feira a sua transferência para o Philadelphia 76ers, em preparação para a próxima temporada, que será a 24.ª da sua carreira profissional na liga norte-americana.

James possui um registo repleto de conquistas: sagrou-se campeão da liga profissional norte-americana em quatro ocasiões e conquistou o prémio de melhor jogador da liga e o prémio de melhor jogador das finais quatro vezes cada, o que faz dele uma das maiores lendas da história da modalidade.