Troy Deeney teme o rebaixamento e aponta o holandês como salvação: “Eles precisam dele”

O Tottenham Hotspur empatou no último minuto contra o Brighton & Hove Albion (2 a 2) no sábado. Xavi Simons conquistou um lugar na Seleção da Semana de Troy Deeney graças ao seu gol e assistência.

Pedro Porro cabeceou um cruzamento de Simons na primeira etapa, passando pelo goleiro Bart Verbruggen. Kaoru Mitoma ainda conseguiu o empate, após o qual Simons parecia levar o Spurs à vitória com um belíssimo gol.

Mas não foi bem assim, pois Jan Paul van Hecke conseguiu encontrar Georginio Rutter, que marcou o gol de empate aos 95 minutos. Com isso, o time londrino não conseguiu vencer pela décima quinta vez consecutiva na Premier League.

Deeney vê o futuro sombrio para seu antigo clube. “Não acho que eles vão se manter na primeira divisão. Estou realmente preocupado.” Atualmente, o Tottenham ocupa a décima oitava posição no campeonato inglês, uma posição que leva ao rebaixamento.

Apesar das preocupações, Deeney ainda vê perspectivas para os Spurs. “Eles precisam que Simons jogue mais cinco partidas como esta, isso lhes dá a melhor chance de se manterem na primeira divisão”, disse Deeney no programa Match of the Day.

Simons ainda não causou grande impressão em Londres. Em 27 partidas, ele marcou apenas duas vezes e deu cinco assistências. O holandês tem contrato até meados de 2030, mas um possível rebaixamento poderia significar uma mudança nos planos.

Na Seleção da Semana, Deeney também incluiu Virgil van Dijk, que, aos 100 minutos, marcou de cabeça o gol da vitória do Liverpool sobre o Everton (1 a 2).