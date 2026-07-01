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Troussard e Tielemans discutem... A tensão toma conta da Bélgica diante do Senegal

Y. Tielemans
L. Trossard
Bélgica x Senegal
Bélgica
Senegal
Copa do Mundo
Bélgica
Senegal
EUA

Confronto acirrado entre os dois “Demônios Vermelhos” após estarem perdendo por dois gols

O confronto entre a seleção da Bélgica e o Senegal na Copa do Mundo de 2026 foi marcado por um clima tenso nas fileiras dos “Diabos Vermelhos”, após uma forte discussão entre Leandro Trossard e o capitão Yuri Tielemans durante a partida.

O incidente ocorreu durante a pausa para hidratação no segundo tempo, quando os dois jogadores se envolveram em uma discussão acalorada dentro do campo, antes que vários companheiros e membros da comissão técnica interviessem para separá-los e impedir que a situação se agravasse.

Essa tensão reflete o tamanho das pressões que a seleção belga vem enfrentando, já que a briga ocorreu após a equipe sofrer dois gols da seleção senegalesa; no entanto, a equipe conseguiu empatar nos minutos finais, e o tempo regulamentar terminou em 2 a 2.

Esse incidente levanta ainda mais dúvidas sobre o clima dentro da seleção belga em um dos momentos mais difíceis por que passa.

Vale lembrar que o vencedor desta partida enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina.

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