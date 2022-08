Botafogo-PB x Mirassol: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece nesta quarta-feira (3), pela 12ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-PB e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Almeidão, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do NSports, na internet.

O Botafogo-PB quer aproveitar o jogo atrasado para voltar a vencer na competição. O Belo vem de três partidas consecutivas sem marcar e está na quinta posição da Série C, com 27 pontos. O time conta com o retorno de Leandro Camilo, que cumpriu suspensão na última rodada, mas perdeu Gustavo Coutinho e Paulo Vitor, negociados.

Do outro lado, o Mirassol, já classificado ao quadrangular final, quer o triunfo para não ver a sua liderança ameaçada. O time do interior paulista tem 32 pontos e vem de derrota. Além disso, Ivan e Daniel estão suspensos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo-PB: Victor, Adilson, Shumaker, Willian, Elias, Leilson, Ratinho, Gustavo, Esquerdinha, Anderson Rosa e PH.

Possível escalação do Mirassol: Darlan, L. Gustavo, Heitor, R. Sam, Octavio, Pará. Osman, Marcelo, Mingotti, Camilo e Negueba.

Desfalques da partida

Botafogo-PB:

Gustavo Coutinho e Paulo Vitor: negociados.

Bruno Ré e Pablo: departamento médico.

Mirassol:

Geovane e Kauan: lesionados.

Ivan, Daniel: suspenso.

Quando é?

JOGO Botafogo-PB x Mirassol DATA Quarta-feira, 3 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Almeidão, João Pessoa - PB HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 0 x 0 Botafogo-PB Série C 30 de julho de 2022 Botafogo 0 x 0 Remo Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Figueirense Série C 8 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Aparecidense x Botafogo-PB Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Mirassol

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga-RS 2 x 1 Mirassol Série C 30 de julho de 2022 Mirassol 3 x 1 Confiança Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas