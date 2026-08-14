O Arsenal recebeu um forte impulso na disputa pela contratação de Victor Osimhen, depois de entrar em negociações diretas com o Galatasaray a respeito do atacante nigeriano.

O jornal britânico "Express" revelou que o nome de Osimhen esteve fortemente presente durante as conversas entre os dois clubes, uma vez que o clube turco demonstrou interesse em contratar a dupla do Arsenal Gabriel Martinelli e Ethan Nwaneri, o que abriu a porta para uma possível operação de troca.

O Arsenal havia colocado Osimhen entre seus alvos antigos para reforçar o ataque na busca por manter o título do Campeonato Inglês, embora Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continue à sua frente na lista de prioridades.

Osimhen está no Galatasaray desde que chegou por empréstimo do Napoli em 2024, antes de ser contratado em definitivo no último verão por 75 milhões de euros. Ele marcou 59 gols em 74 partidas, foi campeão do Campeonato Turco duas vezes e encerrou a última temporada com 22 gols em 33 jogos.

Apesar de não ter tido nenhuma experiência anterior na Premier League, o atacante já havia manifestado seu sonho de jogar na Inglaterra, e disse em 2023: "O Campeonato Inglês é o mais forte do mundo, e faço o meu máximo para realizar o meu sonho de jogar lá um dia".

Em contrapartida, o Galatasaray apresentou uma proposta no valor de 38 milhões de libras esterlinas pela contratação de Martinelli, que marcou apenas um gol no campeonato durante a temporada do título do Arsenal, e resta um ano em seu contrato, em meio a uma forte concorrência com o recém-chegado Christos Tzolis.

Já Nwaneri retornou de um empréstimo malsucedido ao Marselha na segunda metade da última temporada, na qual se limitou a 11 partidas depois de começar de forma promissora com um gol em sua primeira aparição, mas a troca de treinador reduziu suas oportunidades.