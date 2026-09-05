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Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Tristezas se acumulam para Arbeloa com vaias e derrota dramática

Fulham x Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier League
A. Arbeloa
England
Espanha

O Fulham desperdiçou a vantagem diante de seu visitante Crystal Palace e acabou perdendo em casa, diante de sua torcida, por 3 a 2, na terceira rodada da Premier League.

O Fulham ainda não sabe o que é vencer na Premier League nesta temporada sob o comando de seu novo treinador Álvaro Arbeloa, após a terceira derrota consecutiva.

A derrota também provocou vaias da torcida do Fulham em direção à equipe por conta dos maus resultados.

O jornal AS destacou os detalhes da partida, com o início marcado por Joshua King, que abriu o placar para os donos da casa aos 11 minutos.

Tyrick Mitchell conseguiu empatar para o Crystal Palace aos 35 minutos, com um forte chute de perna esquerda.

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Sete minutos depois, o Fulham recuperou a vantagem novamente por meio de César Palacios, encerrando o primeiro tempo com o Fulham à frente por 2 a 1.

Mas o Crystal Palace entrou no segundo tempo com um ataque intenso, que resultou no gol de empate por meio de Mitchell aos 54 minutos.

Aos 77 minutos, Ben Chilwell marcou o terceiro gol do Crystal Palace, garantindo aos visitantes os primeiros 3 pontos em sua conta na Premier League.

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