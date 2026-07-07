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Três mudanças e a exclusão de Marmoush... Salah e Messi lideram as escalações do Egito e da Argentina

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
M. Salah
L. Messi
Argentina
Egito
EUA

Os Faraós recuperam uma peça importante no meio-campo... e Álvarez lidera o ataque do Tango

Hossam Hassan e Lionel Scaloni, técnicos do Egito e da Argentina, respectivamente, anunciaram as escalações das duas seleções para a tão esperada partida que as enfrentará nesta terça-feira à noite, no Estádio “Mercedes-Benz”, em Atlanta, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A escalação titular da partida conta com a participação das lendas Mohamed Salah e Lionel Messi, capitães dos Faraós e do Tango, respectivamente.

Hossam Hassan decidiu deixar Omar Marmoush, craque do Manchester City, fora da escalação titular pela segunda vez neste Mundial, depois que ele também entrou como reserva na partida contra o Irã, na última rodada da fase de grupos.

O técnico egípcio aposta nas habilidades de Haitham Hassan no ataque, depois que o jogador do Real Oviedo demonstrou habilidades notáveis nos minutos em que atuou na partida contra a Austrália.

Além disso, os Faraós recuperam os serviços de Muhannad Lashin no meio-campo, após sua ausência na partida contra a Austrália devido a suspensão.

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EGY

Por outro lado, Scaloni decidiu fazer três alterações na escalação em relação à partida contra Cabo Verde, sendo a mais notável a entrada de Julián Álvarez no ataque no lugar de Lautaro Martínez; além disso, Nicolás Tagliafico joga no lugar de Facundo Medina, e Leandro Paredes no lugar de Tiago Almada.

A seguir, a escalação completa da seleção egípcia:

Goleiro: Mustafa Shubair.

Defesa: Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hani, Karim Hafez.

Meio-campo: Muhannad Lashin, Marwan Attia, Imam Ashour.

Ataque: Mustafa Zico, Haitham Hassan, Mohamed Salah.

Já a escalação da Argentina ficou assim:

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Meio-campo: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes.

Ataque: Lionel Messi, Julián Álvarez.

A seleção egípcia se classificou para esta fase após eliminar a Austrália nas oitavas de final, enquanto a seleção argentina venceu Cabo Verde.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Egito e Argentina enfrentará, nas quartas de final, o vencedor da partida entre Suíça e Colômbia, que será disputada ainda esta noite.

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