Três gols ou mais?… Kroos para a Argentina: esqueçam o título se isso acontecer

O astro alemão aposentado Toni Kroos revelou suas previsões sobre a final da Copa do Mundo de 2026, que reunirá a Argentina, atual campeã, e a seleção da Espanha amanhã à noite, domingo, nos Estados Unidos da América.

O ex-meio-campista alemão acredita que a Espanha chegará à final da Copa do Mundo de amanhã, domingo, contra a Argentina, como favorita à vitória, desde que mantenha o mesmo nível de desempenho que a caracterizou ao longo do torneio.

Em entrevista ao seu próprio podcast (Kross & Kross: A Copa do Mundo sob a lupa) no aplicativo TikTok, que apresenta junto com seu irmão Félix, o ex-jogador do Real Madrid e campeão da Copa do Mundo de 2014 elogiou a capacidade da Espanha de controlar as partidas assim que assume o domínio do jogo.

Ele disse: “Se eles repetirem esse desempenho em campo na final, serão os favoritos e vencerão a partida”.

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Kroos alertou a seleção argentina sobre a capacidade da Espanha de administrar as partidas quando está na frente no placar, explicando: “Se uma equipe como a Espanha consegue jogar estando na frente, você não vai querer enfrentá-la”.

Seu irmão, Félix Kroos, destacou a grande diferença de personalidade entre as equipes classificadas para a final, dizendo: “Temos uma equipe extremamente apaixonada, com lágrimas nos olhos (de emoção) e espuma saindo da boca — são os argentinos. Já do outro lado estão os espanhóis, com sua objetividade exemplar”.

Apesar de torcer pela Espanha, Toni Kroos alertou que a Argentina ainda representa uma grande ameaça, acrescentando: “Se derem a eles nem que seja um pequeno espaço, a Argentina vai explorar todas as brechas que surgirem”.

Ele acrescentou que o primeiro gol pode ser a chave para a conquista do título, dizendo: “Se a Espanha marcar primeiro, está tudo resolvido. Depois disso, pode marcar mais três ou quatro gols”.

A Espanha e a atual campeã, a Argentina, se enfrentarão na final da Copa do Mundo de 2026 amanhã, domingo, quando a equipe do técnico Luis de la Fuente buscará conquistar seu segundo título mundial, enquanto a Argentina planeja defender com sucesso a taça que conquistou em 2022.

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