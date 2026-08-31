Transformação sem precedentes preocupa astro do Barcelona

A situação esportiva do francês Jules Koundé, astro do Barcelona, passou por uma transformação sem precedentes desde sua chegada ao estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Sport destacou que Koundé, depois de ter sido um jogador titular indispensável tanto com Xavi Hernández quanto durante a primeira fase da gestão de Hansi Flick, começou esta temporada em uma posição secundária dentro do elenco da equipe.

E não há dúvida de que essa situação obrigará Jules Koundé a competir com força para recuperar seu papel de destaque na equipe catalã.

O roteiro traçado pelo técnico alemão no fim da temporada passada já sinalizava essa mudança na hierarquia dos jogadores, pois o plano da comissão técnica previa que Eric García avançasse de forma definitiva para ocupar a posição de lateral-direito.

E, após um ano inteiro em que atuou como solução emergencial em diferentes posições, seja como zagueiro, lateral ou até volante, Flick considera que García é a opção ideal para se firmar no lado direito e formar uma parceria fluida naquele setor com Lamine Yamal.

Essa decisão significava o retorno de Koundé à zaga central, posição na qual historicamente se sentiu mais à vontade e que o próprio jogador havia pedido para ocupar durante seus primeiros meses no clube, mas a margem de manobra na zaga central tornou-se atualmente limitada.

A dupla formada por Pau Cubarsí e Gerard Martín inicia a temporada em uma situação totalmente estável e parte como a primeira opção para o time titular. Além disso, há o desempenho de Andreas Christensen, que completou uma pré-temporada forte e conta com a confiança total da comissão técnica.

O impacto dessa nova situação se refletiu com clareza no início das competições oficiais, pois, nas duas primeiras partidas do Campeonato Espanhol, a participação do zagueiro francês foi extremamente limitada e distante do número de minutos que costumava receber.

Após uma temporada anterior em que seu nível caiu em comparação com sua primeira temporada sob o comando de Flick, Koundé agora precisa aceitar um papel que exige dele um esforço grande e contínuo nos treinos e nas partidas para mudar sua situação e recuperar seu lugar.

Ao mesmo tempo, a situação contratual do jogador e seu futuro estiveram presentes nos cálculos do clube durante a janela de transferências de verão. E, com o mercado de transferências ainda aberto e uma temporada inteira pela frente, o desafio de Koundé consiste em trabalhar com força durante os treinos para mudar a visão que o treinador tem dele e recuperar a importância esportiva que perdeu.

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