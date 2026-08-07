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Hussein Hamdy

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Transferência iminente: Ilyas Skhiri bate à porta de LaLiga

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Adição importante

O nome do internacional tunisiano Ellyes Skhiri tem sido associado a uma transferência para um dos clubes de LaLiga durante a atual janela de transferências de verão, diante da busca do clube espanhol por reforçar seu elenco em mais de uma posição, enquanto o Eintracht Frankfurt trabalha para encontrar uma saída para o jogador antes do fim de seu contrato na próxima temporada.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Sevilla continua trabalhando em várias frentes na etapa final do mercado de transferências.

Apesar de a contratação de um centroavante nato representar a prioridade máxima, com a continuidade das negociações para contratar Ruben Vargas, outros nomes ainda são associados ao clube andaluz para reforçar diferentes posições.

Relatos alemães apontam para o interesse do Sevilla em contratar Ellyes Skhiri, depois que o meio-campista tunisiano se tornou candidato a deixar o Eintracht Frankfurt, cujo contrato termina ao fim da próxima temporada.

O clube espanhol também negocia a contratação de Giorgi Kochorashvili para o meio de campo, sendo que o astro tunisiano representaria uma adição complementar a essa operação.

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A rede Sky Sport Alemanha informou que o jogador está atualmente afastado do Frankfurt, que reforçou seu meio de campo com a contratação de Rafael Onyedika, e agora busca reduzir o número de jogadores em seu elenco.

Skhiri disputou pela seleção da Tunísia a última edição da Copa do Mundo e atuou nas três partidas da fase de grupos.

Com a aproximação do início das competições do Campeonato Espanhol, quando o Sevilla começa sua caminhada em oito dias recebendo o Rayo Vallecano no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, cresce a necessidade de contratar atacantes, para que o técnico García Pimienta possa trabalhar com eles nos próximos dias.

A equipe andaluza disputa amanhã, às 15h30, seu último amistoso do verão diante do Bayer Leverkusen, na Alemanha, antes de retornar à cidade de Sevilha.

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