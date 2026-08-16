Transferência gratuita: nova reviravolta aproxima Cancelo do Barcelona

O português João Cancelo, jogador do Al-Hilal, está perto de retornar às fileiras do Barcelona, depois de publicar uma mensagem em suas contas nas redes sociais com uma clara referência ao clube catalão.

Cancelo, de 32 anos, publicou uma foto sua de costas vestindo a camisa do Barcelona, colocando ao lado dela uma ampulheta, em uma indicação de que seu retorno ao estádio Spotify Camp Nou é apenas uma questão de tempo.

O Barcelona chegou a um acordo com o Al-Hilal há semanas pela transferência do lateral português por 10 milhões de euros, embora veículos da imprensa saudita tenham noticiado nos últimos dias que as exigências do clube subiram para 15 milhões.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou que Cancelo se juntará ao Barcelona de graça, em troca da contratação, pelo Al-Hilal, de Marc Casadó, que ficou fora dos planos de Hansi Flick, por um valor inferior a 40 milhões de euros, quantia que o clube catalão buscava obter pela venda do jogador.

Cancelo ficou de fora da lista do Al-Hilal em sua partida de estreia diante do Al-Faisaly, na última sexta-feira, enquanto seu treinador Simone Inzaghi esclareceu que o jogador "continua a treinar normalmente com a equipe".

O treinador italiano acrescentou: "No que diz respeito ao seu futuro e à sua permanência, isso é uma questão que cabe à diretoria".

O Al-Hilal conta atualmente com 13 jogadores estrangeiros em seu elenco, enquanto o regulamento permite o registro de apenas 10 jogadores estrangeiros por equipe.

Após o bom nível apresentado por Cancelo durante seu período de empréstimo na temporada passada, na sequência de sua chegada ao Barcelona vindo do Al-Hilal no segundo turno da temporada, Hansi Flick deu seu aval para que a direção esportiva se movimentasse para contratar em definitivo o versátil jogador português.

O acordo entre o Barcelona e Cancelo foi totalmente concluído, faltando apenas a aprovação do Al-Hilal para fechar o negócio.