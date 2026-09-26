O Manchester United está de olho em Brian Brobbey. Segundo o jornalista de transferências Graeme Bailey, a potência inglesa considera fazer uma investida em janeiro pelo atacante do Sunderland, que começou muito bem a nova temporada.

Brobbey joga no Sunderland desde o verão de 2025, quando o clube pagou 20 milhões de euros para tirá-lo do Ajax. O atacante de 24 anos se tornou uma peça importante em sua primeira temporada e tem contrato com o clube até meados de 2029.

Também durante a Copa do Mundo de 2026, Brobbey se destacou, segundo o TEAMtalk. O internacional da seleção holandesa marcou três gols em quatro partidas e, em seguida, viu seu nome ser ligado a vários clubes da Premier League.

O Manchester United está entre os clubes que acompanham Brobbey há mais tempo. Tottenham Hotspur, Chelsea e Aston Villa também são citados como interessados, mas o Sunderland já decidiu no último verão que a saída do atacante não era negociável.

O interesse vindo de Manchester segue vivo. Bailey informa que o United pode querer contratar um novo centroavante em janeiro, e Brobbey está entre os candidatos, enquanto Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, também estaria na lista.

Além disso, Brobbey voltou a mostrar neste mês do que é capaz. Contra o Manchester City, o holandês marcou um hat-trick no Etihad Stadium, embora o Sunderland tenha acabado derrotado por 5 a 3.

Mesmo assim, uma transferência no inverno para Old Trafford parece extremamente difícil. O Sunderland avaliaria Brobbey em cerca de 50 milhões de libras, o equivalente a 58 milhões de euros, e, segundo as informações, não tem nenhuma intenção de vendê-lo no meio da temporada.