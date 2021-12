"Traição" ao Benfica, parceria com Ronaldo e auxiliar de Felipão: as curiosidades de Paulo Sousa

Novo treinador do Flamengo, Paulo Sousa tem 51 anos e já rodou por vários países como técnico. O português tem uma carreira de sucesso como jogador de futebol e já dividiu os gramados com brasileiros como Ronaldo e Amoroso.

Abaixo, listamos algumas curiosidades sobre o novo comandante rubro-negro

ANDARILHO DA BOLA

Como técnico, Paulo Sousa, que estava na seleção da Polônia, já rodou por oito países: Inglaterra, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China, França e, claro, Polônia.

Ao todo, o português dirigiu nove equipes: Queens Park Rangers, Swansea, Leicester City, Videoton, Maccabi Tel Aviv, Basel, Fiorentina, Tianjjin, Quanjian, Bordeaux e a seleção polonesa.

AUXILIAR DE FELIPÃO

O que pouca gente sabe é que Paulo Sousa foi auxiliar técnico de Luis Felipe Scolari, nos tempos em que o brasileiro comandava a seleção portuguesa, mais precisamente na Europacopa de 2008.

JOGADOR GALÃ

No início da carreira, Paulo Sousa arrancava suspiros das fãs e era apontado como o grande galã de sua geração.

SAÍDA POLÊMICA DO BENFICA

Paulo Sousa atuou por quatro temporadas com a camisa do Benfica, mas deixou os benfiquistas furiosos quando decidiu trocar o clube pelo rival Sporting.

Na época, chegou a ser chamado de traidor por parte dos torcedores benfiquistas.

COMPANHEIRO DE RONALDO

O novo técnico do Flamengo dividiu os gramados com o atual dono do Cruzeiro. A dupla atuou junto pela Inter de Milão, entre os anos de 1998 e 2000. Além disso, o português também foi companheiro de Amoroso, com quem jogou junto pelo Parma.

BICAMPEÃO DA CHAMPIONS

Paulo Sousa tem algo nada fácil de conquistar como jogador. Dois títulos de Champions por dois clubes diferentes de forma consecutiva. O atual técnico do Flamengo foi campeão pela Juventus, em 1996 e pelo Borussia Dortmund em 1997.