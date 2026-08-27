"Traição" ao Arsenal: Chelsea contrata astro da Argentina

O Chelsea, da Inglaterra, chegou a um acordo para contratar um dos astros da seleção da Argentina, vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 e campeã da edição de 2022, segundo uma reportagem.

Mat Law, jornalista de destaque do "Telegraph" britânico, revelou nesta quinta-feira, por meio de sua conta na plataforma "X", que o Chelsea chegou a um acordo com o Aston Villa para contratar o goleiro argentino Emiliano Martínez por 7,5 milhões de libras esterlinas.

Acrescentou que Martínez, de 33 anos, se transferirá para o Chelsea em definitivo.

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A transferência de Martínez para o Chelsea acontece após 5 temporadas passadas com o Aston Villa, ao qual se juntou vindo do Arsenal em setembro de 2020.

Durante seu período com o Aston Villa, o argentino conseguiu consolidar sua posição como um dos goleiros de maior destaque da Premier League.

Também desempenhou um papel fundamental com a seleção argentina nos últimos anos, contribuindo para a conquista da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América por duas vezes, além de receber o prêmio Lev Yashin de melhor goleiro do mundo nos anos de 2023 e 2024.

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