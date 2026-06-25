O futebol francês sofreu um forte choque com o anúncio da morte de um jogador de futebol após um acidente de afogamento no rio Ródano, perto da cidade de Lyon; ele foi declarado com morte cerebral no hospital.

O clube francês de Ganges informou, em comunicado oficial, que o falecido jogador, Kenzo Kis, havia se juntado ao time no verão passado e estava jogando pela equipe reserva nesta temporada, descrevendo-o como “um jogador talentoso e um jovem humilde”.

O acidente ocorreu em uma área onde a natação é proibida, perto do parque Vicin, entre Villorban e Calouère-et-Quir, quando a temperatura atingia 38 graus Celsius. Os bombeiros informaram que atenderam a uma chamada sobre quatro jovens em dificuldades no rio; três deles foram resgatados em estado estável, enquanto o quarto foi retirado da água em estado crítico antes de ser levado ao hospital.

O jornal francês “actu” revelou que a vítima é Kenzo Kess, de 21 anos, natural da cidade de Lyon. O jogador já havia defendido a base do Saint-Étienne por sete anos após sua estreia em Lyon e uma temporada no Saint-Brieuc entre 2017 e 2018, tendo atuado pouco pelo Jangon devido a lesões recorrentes.

O clube Saint-Étienne prestou homenagem ao seu ex-jogador, declarando: “A família de Kenzo Kies está passando por momentos difíceis. Enviamos nossas sinceras condolências e solidariedade à sua família... Kenzo, todos os torcedores do Saint-Étienne estão pensando em você”.

A morte faz parte de uma série de afogamentos ocorridos durante a onda de calor que assola a França, onde o primeiro-ministro Sébastien Lecornu anunciou que 40 pessoas morreram afogadas desde 18 de junho, a maioria delas jovens.