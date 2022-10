Tragédia em jogo na Indonésia resulta na morte de 174 torcedores

Tumulto aconteceu após torcedores invadirem o gramado após derrota do time da casa

Uma partida de futebol entre Arema FC x Persebaya Surabaya, na Indonésia, terminou em tragédia no último sábado, quando mais de 150 pessoas morreram em um tumulto.

A confusão começou já no fim da partida, vencida pelo visitante Persebaya Surabaya por 3x2. Revoltados, os torcedores do Arema, time da casa, invadiram o gramado. A polícia reagiu com o uso de gás de pimenta, que causou pânico e correria entre os torcedores.

O tumulto entre os torcedores deixou centenas de feridos. Até agora foram confirmados 174 mortos, com as principais causas sendo pisoteamento durante a confusão e sufocamento de pessoas que não conseguiram chegar a tempo nas saídas.

A polícia local confirmou a morte de dois oficiais, e relatou que aproximadamente 3 mil torcedores invadiram o gramado, criando um conflito generalizado. O presidente Joko Widodo lamentou o ocorrido e afirmou que essa precisa ser a última tragédia no futebol da Indonésia.

A tragédia causou comoção no mundo do futebol, com diversos clubes europeus fazendo publicações de luto às vítimas, como Manchester United, Paris Saint-Germain e Liverpool.

