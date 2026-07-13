Tragédia abala Portugal... Morte de astro do Benfica em acidente de trânsito

Emmanuel de Jesus Bonfim Evaristo, conhecido como “Mano”, ex-jogador do Benfica, morreu em um terrível acidente de trânsito no município de Sobral de Monte Agrasso, ao norte da capital Lisboa, aos 43 anos.

Segundo a mídia portuguesa, o ex-jogador da seleção nacional perdeu o controle do carro enquanto voltava sozinho para casa, a 4 quilômetros do local do acidente, em uma estrada que conhecia muito bem.

Mano foi encontrado preso dentro do carro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Apesar das intensas tentativas de reanimação, seu falecimento foi declarado no local do acidente, enquanto a Guarda Nacional Republicana continua investigando as circunstâncias do acidente, no qual não estiveram envolvidos outros veículos.

Mano destacou-se ao longo de sua carreira no futebol como um talentoso ponta-direita, tendo defendido as cores de vários clubes, entre os quais se destacam o Benfica, pelo qual jogou entre 2004 e 2008, além do Alverca, do Estrela Amadora, do Marítimo e do Vitória Setúbal, antes de se aposentar em 2019, jogando pelo clube Vilafranquense.

O clube Benfica expressou suas “sinceras condolências pelo falecimento de Mano, ex-jogador do clube”, apresentando “suas sinceras condolências à família e aos amigos”, enquanto o clube Alverca lamentou sua morte com profunda tristeza, afirmando que oferece “as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos aqueles que compartilharam sua vida e sua carreira profissional”.

Por sua vez, a Liga Portuguesa de Futebol expressou suas “sinceras condolências” pela partida do jogador que deixou sua marca no futebol português, apresentando suas “condolências sinceras” à sua família enlutada e a todos os seus amigos.

Em uma mensagem comovente nas redes sociais, o ex-jogador da seleção portuguesa Edinho despediu-se de seu falecido amigo com palavras repletas de tristeza, dizendo: “Você deixou um fardo pesado sobre meus ombros, meu irmão, mas cuidarei do seu filho como se fosse meu, exatamente como você fez com o meu. Sua memória permanecerá viva nele para sempre”.