Tradicional clube alemão negocia com estrela do Marrocos

O clube alemão Hamburgo trabalha em mais de uma negociação ao mesmo tempo e, recentemente, entrou em conversas com o belga Genk para contratar seu jogador marroquino, Zakaria El Ouahdi, de acordo com uma reportagem.

Segundo Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha", o Hamburgo ainda não tinha um acordo com o Bayer Leverkusen para a contratação do jogador deste último, Arthur, até a manhã deste domingo, enquanto as negociações prosseguem entre todas as partes nas duas frentes.

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Ao que parece, o Hamburgo busca definir uma das duas opções, com as conversas sobre Zakaria El Ouahdi e Arthur seguindo ao mesmo tempo, a fim de reforçar a posição de lateral-direito do clube alemão.

El Ouahdi também havia entrado no radar de interesse do Milan, no início deste mês, segundo reportagens italianas.

O nome do lateral internacional marroquino, nascido em 2001, também foi associado anteriormente a uma transferência para o holandês PSV Eindhoven, com várias reportagens apontando o desejo do técnico Peter Bosz de contratá-lo durante o mercado atual.

O clube belga avalia seu jogador entre 13 e 15 milhões de euros e insiste em receber essa quantia. El Ouahdi pode se tornar a segunda maior estrela do Genk a se transferir para uma grande liga neste verão, após a saída do talento grego Konstantinos Karetsas para o alemão Borussia Dortmund, em uma transferência que chegou a cerca de 35 milhões de euros.

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