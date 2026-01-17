Tottenham x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Veja onde assistir ao vivo a Tottenham x West Ham, com a GOAL trazendo tudo que você precisa saber sobre como acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Tottenham x West Ham

Tottenham e West Ham se enfrentam neste sábado (17), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode ser necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como o NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Tottenham x West Ham

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

As equipes entram em campo a partir das 12h (horário de Brasília).

Contexto da partida

Nuno Espírito Santo volta a enfrentar um de seus antigos clubes e precisa urgentemente dos três pontos em meio a uma grande disputa para fugir do rebaixamento. Ele pode estar cautelosamente otimista de que seu time pode conseguir algo contra uma equipe dos Spurs com apenas nove pontos em 10 jogos em casa nesta temporada. O Tottenham foi eliminado da FA Cup pelo Aston Villa, está sem vitórias em quatro partidas e perdeu quatro de suas últimas sete.

O West Ham foi grato por um gol da vitória aos 98 minutos contra o QPR na FA Cup, rompendo uma sequência de 10 jogos sem vitória.

Desfalques e estatísticas

O novo jogador do Spurs, Mohammed Kudus, anteriormente do West Ham, está fora devido a um problema nas costas. Ele está em uma extensa lista de lesões estrelada que inclui Dejan Kulusevski, James Maddison e Rodrigo Bentancur. Lucas Bergvall e Richarlison são dúvidas para este jogo, e o dinâmico meio-campista Pape Sarr está na Copa Africana de Nações com o Senegal.

O impressionante jovem lateral-esquerdo do West Ham, El Hadji Malick Diouf, também está na CAN com os Leões de Teranga. O goleiro Lukasz Fabianski está fora com um problema nas costas, e Konstantinos Mavropanos é dúvida.

Notícias dos times e escalações

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

Classificações