Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoWest Ham
Tottenham x West Ham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Onde assistir ao jogo da Premier League entre Tottenham e West Ham, com horário de início e notícias das equipes

Veja onde assistir ao vivo a Tottenham x West Ham, com a GOAL trazendo tudo que você precisa saber sobre como acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Tottenham x West Ham

Tottenham e West Ham se enfrentam neste sábado (17), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Tottenham x West Ham

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

As equipes entram em campo a partir das 12h (horário de Brasília)

Contexto da partida

Nuno Espírito Santo volta a enfrentar um de seus antigos clubes e precisa urgentemente dos três pontos em meio a uma grande disputa para fugir do rebaixamento. Ele pode estar cautelosamente otimista de que seu time pode conseguir algo contra uma equipe dos Spurs com apenas nove pontos em 10 jogos em casa nesta temporada. O Tottenham foi eliminado da FA Cup pelo Aston Villa, está sem vitórias em quatro partidas e perdeu quatro de suas últimas sete. 

O West Ham foi grato por um gol da vitória aos 98 minutos contra o QPR na FA Cup, rompendo uma sequência de 10 jogos sem vitória. 

West Ham United v Queens Park Rangers - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

Desfalques e estatísticas

O novo jogador do Spurs, Mohammed Kudus, anteriormente do West Ham, está fora devido a um problema nas costas. Ele está em uma extensa lista de lesões estrelada que inclui Dejan Kulusevski, James Maddison e Rodrigo Bentancur. Lucas Bergvall e Richarlison são dúvidas para este jogo, e o dinâmico meio-campista Pape Sarr está na Copa Africana de Nações com o Senegal. 

O impressionante jovem lateral-esquerdo do West Ham, El Hadji Malick Diouf, também está na CAN com os Leões de Teranga. O goleiro Lukasz Fabianski está fora com um problema nas costas, e Konstantinos Mavropanos é dúvida.

Notícias dos times e escalações

Prováveis escalações de Tottenham x West Ham

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestWHU
1
G. Vicario
13
D. Udogie
37
M. van de Ven
23
P. Porro
17
C. Romero
6
J. Palhinha
7
X. Simons
11
M. Tel
14
A. Gray
28
W. Odobert
39
R. Kolo Muani
23
A. Areola
2
K. Walker-Peters
3
M. Kilman
25
J. Todibo
29
A. Wan-Bissaka
24
G. Rodriguez
28
T. Soucek
32
F. Potts
11
V. Castellanos
20
J. Bowen
7
C. Summerville

4-3-3

WHUAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Espirito Santo

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

WHU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico dos confrontos diretos

TOT

Outros

WHU

2

Vitórias

2

Empates

1

10

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificações

