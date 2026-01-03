Tottenham x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Tottenham e Sunderland medem forças neste domingo (4), às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Tottenham x Sunderland ao vivo

O confronto entre Tottenham e Sunderland será transmitido de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Tottenham x Sunderland: informações da partida

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Tottenham

Com uma campanha muito irregular na Premier League, o Tottenham tem oscilado muito sob o comando de Thomas Frank. Ocupando a modesta 13ª posição com 26 pontos somados, os Spurs vêm de um empate sem gols com o Brentford no Gtech Community Stadium.

Notícias do Sunderland

O Sunderland, por sua vez, segue fazendo grande temporada após retornar à elite inglesa. Sétimo colocado com 29 pontos, os Black Cats tem uma campanha segura no campeonato sob o comando de Régis Le Bris e vêm de três empates. O último, foi um 0 a 0 com o Manchester City.

Forma atual

Confrontos diretos recentes

Classificação

Links úteis