Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoSunderland
ASSISTA COM O
Felipe Proença

Tottenham x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Times duelam neste domingo, no Tottenham Hotspur Stadium, pela 20ª rodada da Premier League

Tottenham e Sunderland medem forças neste domingo (4), às 12h (horário de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canal de TV, informações de streaming e muito mais.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Onde assistir Tottenham x Sunderland ao vivo

O confronto entre Tottenham e Sunderland será transmitido de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Tottenham x Sunderland: informações da partida

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Tottenham x Sunderland

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestSUN
1
G. Vicario
23
P. Porro
24
D. Spence
37
M. van de Ven
17
C. Romero
30
R. Bentancur
20
M. Kudus
14
A. Gray
6
J. Palhinha
28
W. Odobert
9
Richarlison
22
R. Roefs
6
L. Geertruida
15
O. Alderete
20
N. Mukiele
3
D. Cirkin
24
S. Adingra
34
G. Xhaka
28
E. Le Fee
32
T. Hume
12
E. Mayenda
18
W. Isidor

4-4-2

SUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Tottenham

Com uma campanha muito irregular na Premier League, o Tottenham tem oscilado muito sob o comando de Thomas Frank. Ocupando a modesta 13ª posição com 26 pontos somados, os Spurs vêm de um empate sem gols com o Brentford no Gtech Community Stadium.

Notícias do Sunderland

O Sunderland, por sua vez, segue fazendo grande temporada após retornar à elite inglesa. Sétimo colocado com 29 pontos, os Black Cats tem uma campanha segura no campeonato sob o comando de Régis Le Bris e vêm de três empates. O último, foi um 0 a 0 com o Manchester City.

Forma atual

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Confrontos diretos recentes

TOT

Outros

SUN

4

Vitórias

1

Empate

0

8

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0