Tottenham x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Manchester City ainda está na corrida pelo título, mas precisa de três pontos em um campo onde costuma ter dificuldades contra o Tottenham.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Tottenham x Manchester City, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Tottenham x Manchester City

Tottenham e Manchester City se enfrentam neste domingo (01), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Tottenham x Manchester City

As equipes entram em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Contexto da partida

Ambos os lados acabaram de se classificar automaticamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões e voltam suas atenções para a ação da Premier League.

Os Spurs estão sem vitórias em cinco partidas da EPL, tendo empatado recentemente em 2-2 com o Burnley. O City pode estar sete pontos atrás na corrida pelo título antes deste jogo, se os líderes Arsenal somarem três pontos contra o Leeds no sábado.

Desfalques e estatísticas

Os Spurs estão repletos de lesões. Até 14 jogadores podem perder este jogo, incluindo Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, James Maddison,

Nenhum dos últimos 36 confrontos diretos terminou sem gols.

Os Spurs venceram quatro de seus últimos seis jogos em casa contra o City na EPL, incluindo uma sequência de quatro seguidas entre 2020 e 2023.

O meia de criação do City, Rayan Cherki, tem 11 participações em gols na Premier League desde dezembro, mais do que qualquer outro jogador.

Notícias dos times e escalações

