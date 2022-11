Tottenham x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Classico inglês será disputado neste domingo (6), pela 15ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico inglês na área! Classificados às oitavas de final da Champions League, Tottenham e Liverpool voltam as atenções para a Premier League. Neste domingo (6), as equipes entram em campo às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 15ª rodada do Campeonato Ingês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de vencer o Napoli por 2 a 0 na última rodada da fase de grupos da Champions League, o Liverpool busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês.

O técnico Jurgen Klopp deve manter Ibrahima Konaté na zaga ao lado de Virgil van Dijk.

Já o Tottenham, brigando pelas primeiras posições com 26 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva na temporada.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte terá Dejan Kulusevski, recuperado de lesão, novamente à disposição. Cristian Romero é tratado como dúvida, mas pode voltar a ser relacionado.

Por outro lado, Son Heung-Min passará por uma cirurgia após fraturar o olho esquerdo durante a vitória sobre o Olympique de Marselha por 2 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

Em 179 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool registra uma ampla vantagem: 86 vitórias dos Reds, contra 48 do Tottenham, além de 45 empates. No último encontro, válido pelo returno da Premier League 21/22, empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Emerson, Romero, Dier, Davies, Sessegnon; Hojbjerg, Bentancur; Lucas Moura, Perisic, Kane.

Escalação do provável LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Nunez.

Desfalques

Tottenham

Son Heung-Min, com fratura no olho, Dejan Kulusevski e Richarlison, machucados, estão fora do clássico.

Liverpool

Luis Diaz, Joel Matip, Arthur, Naby Keita e Diego Jota, são desfalques dos Reds.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Tottenham Hotspur Stadium – Londres, ING

• Arbitragem: ANDY MADLEY (árbitro), LEE BETTS e JAMES MAINWARING (assistentes), DAVID COOTE (quarto árbitro) e DARREN ENGLAND (AVAR)