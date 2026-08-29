Tottenham Hotspur começa de forma dramática a nova temporada: Newcastle United também é forte demais

O Newcastle United proporcionou uma noite dolorosa ao Tottenham Hotspur. Os londrinos foram superiores durante boa parte do jogo, mas não foram efetivos o suficiente e não marcaram. O Newcastle, sim, com Anthony Elanga e Yoane Wissa: 0 a 2. O Tottenham já havia perdido também na rodada de abertura, contra o Brentford (3 a 0), e por isso está provisoriamente sem pontos, na lanterna da Premier League. O Newcastle somou um ponto na semana passada contra o Liverpool e agora, com a vitória em Londres, chegou a quatro: um ótimo início para o técnico Matthias Jaissle.

A primeira chance realmente perigosa foi do Newcastle, que teve Sven Botman como titular e Sean Steur no banco de reservas. Anthony Elanga viu espaço sobre Antonín Kinský e tentou por cobertura, mas a bola saiu ao lado.

O Spurs, com Micky van de Ven e Jan Paul van Hecke como zagueiros centrais, respondeu com Mathys Tel. A finalização forte do francês foi muito bem espalmada no canto pelo goleiro do Newcastle, Lukas Hornícek.

O Spurs seguiu buscando o ataque e pareceu muito perto do 1 a 0 depois que Pedro Porro encontrou espaço na área para finalizar. Lewis Hall se jogou na frente da tentativa do campeão mundial e evitou o que parecia ser o gol de abertura.

Como um belo voleio de Porro pouco depois passou por cima por muito pouco, e Andy Robertson não conseguiu superar Hornícek, Van Hecke também poderia ter aberto o placar. Hornícek, contratado neste verão por 30 milhões de euros junto ao SC Braga, fez outra grande defesa.

Também depois do intervalo o Tottenham foi superior. Além disso, se aproximava o retorno de Mohammed Kudus, que não jogava desde janeiro por causa de uma persistente lesão na coxa.

Logo depois de Omar Marmoush encerrar uma bela arrancada com uma finalização para fora, o Newcastle golpeou do outro lado. Um lindo passe em profundidade encontrou Amar Dedic, que acionou Elanga. Girando e com a ajuda da parte interna da trave, ele mandou para as redes: 0 a 1.

O técnico Roberto De Zerbi colocou Kudus em campo na esperança de ao menos tirar um ponto da partida. O ex-jogador do Ajax apareceu de imediato, mas foi o Newcastle que voltou a golpear.

Cerca de vinte minutos antes do fim, a vantagem foi ampliada. O reserva Nick Woltemade foi importante de imediato com sua cabeçada para Wissa, que completou de perto e fez Kinský buscar a bola no fundo da rede pela segunda vez.



