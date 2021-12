Tottenham enfrenta surto interno de Covid-19 e tem oito jogadores com teste positivo

O técnico Antonio Conte, do Tottenham, revelou, em entrevista coletiva pré-jogo, que oito jogadores do elenco dos Spurs testaram positivo para Covid-19, além de outros cinco funcionários.

Nesta quinta (09), o Tottenham tem um compromisso contra o Rennes, da França, pela Liga de Conferência Europa da UEFA, tendo os oito atletas como desfalques para Conte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O treinador reforça que, mesmo que a regra da UEFA diga que se 13 jogadores estiverem disponíveis, haverá o duelo, é algo desnecessário a se passar: "Por que temos que assumir o risco? Esta é a minha pergunta".

Os oito atletas precisarão passar os próximos dez dias em quarentena, de forma que desfalquem, além do jogo desta quinta, o duelo deste fim de semana contra o Brighton, pela Premier League.

No entanto, as regras do Campeonato Inglês são menos rigorosas do que as da UEFA e o Tottenham pode pedir para que o duelo de domingo (12) seja adiado para outro dia, levando menos risco aos jogadores presentes. "Hoje, dois testam positivo. E amanhã, quem? Eu? Não sei. Melhor eu do que um jogador, com certeza. Mas eu acho que não é certo para todos. Nós temos contato com nossas famílias", disse Conte, na coletiva.