Tottenham de Mourinho bate o City de Guardiola na Premier League; veja os gols

Jogo teve bela assistência de Lucas Moura, gol de estreante e polêmica envolvendo VAR

e duelaram neste domingo (02), pela 25ª rodada da Premier League. Foi mais um encontro entre os técnicos José Mourinho e Pep Guardiola, que protagonizaram enorme rivalidade especialmente quando eram os respectivos comandantes de e .

O encontro, realizado em Londres, teve grande supremacia dos Citizens (que voltaram a desperdiçar pênaltis, desta vez com Gundogan e seguido por polêmicas envolvendo o VAR) até a expulsão de Zinchenko, seu lateral-esquerdo. Com um homem a mais, os Spurs abriram o placar com o estreante Steven Bergwijn, aproveitando assistência de Lucas Moura.

O sul-coreano Heung-Min Son, aos 71, ampliou e fechou o placar. Com o resultado, o Tottenham subiu para a quinta posição (37 pontos) enquanto o City se mantém na vice-liderança (51), ainda que muito longe do Liverpool.