Tottenham x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Nesta quinta-feira (05), Tottenham e Crystal Palace se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O Tottenham Hotspur vive momento delicado na temporada. Na 16ª colocação, com 29 pontos, a equipe londrina ainda olha para baixo na tabela e tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento. Já o Crystal Palace, 13º colocado com 35 pontos, busca dar um passo além da zona intermediária e consolidar presença na parte superior da classificação.

Notícias e prováveis escalações

Sob o comando de Igor Tudor, o Tottenham atravessa fase turbulenta. São cinco jogos sem vitória, um empate e quatro derrotas, sequência que aumentou a pressão em torno do elenco. O setor defensivo preocupa: 41 gols sofridos até aqui evidenciam a instabilidade atrás, enquanto o ataque, com 37 gols marcados, não tem sido suficiente para compensar as falhas.

Em casa, o desempenho também deixa a desejar: apenas duas vitórias, quatro empates e oito derrotas diante da própria torcida. A mais recente queda, diante do Fulham, ampliou o clima de alerta e transformou o próximo compromisso em confronto-chave para retomar a confiança.

Do outro lado, o Crystal Palace de Oliver Glasner apresenta campanha mais estável. Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias, um empate e duas derrotas, mantendo desempenho competitivo. O ataque balançou as redes 29 vezes na temporada, enquanto a defesa foi vazada em 32 oportunidades, números que refletem maior equilíbrio em comparação ao adversário.

Como visitante, o Palace mostra personalidade: seis vitórias fora de casa demonstram capacidade de atuar longe de seus domínios, apesar das cinco derrotas. A recente derrota para o Manchester United freou o embalo, mas a equipe segue firme na tentativa de consolidar posição confortável na Premier League.

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Dragusin, Micky van de Ven, Archie Gray, Conor Gallagher, João Palhinha, Yves Bissouma, Xavi Simons, Solanke, Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor.

Crystal Palace: Henderson, Chris Richards, Chadi Riad, Canvot, Daniel Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell, Sarr, Strand Larsen, Brennan Johnson. Técnico: Scott Parker.

Desfalques

Tottenham

Ben Davies, Kulusevski, Bergvall e Bentancur, todos lesionados. Além deles, Cristian Romero está suspenso.

Crystal Palace

Já o Palace não terá Lerma, Nketiah e Cheick Doucouré, todos também no DM. Lacroix é outro desfalque, por suspensão.

Quando é?

Data: quinta-feira, 05 de março de 2026

quinta-feira, 05 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Links úteis