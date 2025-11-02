+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Tottenham x Copenhagen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Copenhagen se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo da HBOMax via streaming(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Champions League. Fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, os Spurs ocupam a 15ª posição do grupo, com cinco pontos conquistados. Até aqui, venceram o Villarreal por 1 a 0, empataram sem gols com o Monaco e ficaram no 2 a 2 com o Bodö/Glimt.

Por outro lado, o Copenhagen ainda busca sua primeira vitória na competição europeia. Ocupando a 32ª colocação, com apenas um ponto somado, a equipe dinamarquesa empatou por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen na estreia, mas acabou derrotada pelo Qarabag por 2 a 0 e pelo Borussia Dortmund por 4 a 2.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Copenhagen: Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga, Zague; Achouri, Lerager, Clem, Elyounoussi; Moukoko, Claesson

Desfalques

Tottenham

Yves Bissouma, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Ben Davies, James Maddison e Gray estão no departamento médico.

Copenhagen

Thomas Delaney, Oliver Hojer, Magnus Mattsson, Rodrigo Huescas e Birger Meling estão lesionados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

FCK
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

0