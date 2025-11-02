Tottenham x Copenhagen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Tottenham e Copenhagen se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela quarta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá tranmissão ao vivo da HBOMax via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 1 a 0 para o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Champions League. Fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, os Spurs ocupam a 15ª posição do grupo, com cinco pontos conquistados. Até aqui, venceram o Villarreal por 1 a 0, empataram sem gols com o Monaco e ficaram no 2 a 2 com o Bodö/Glimt.

Por outro lado, o Copenhagen ainda busca sua primeira vitória na competição europeia. Ocupando a 32ª colocação, com apenas um ponto somado, a equipe dinamarquesa empatou por 2 a 2 com o Bayer Leverkusen na estreia, mas acabou derrotada pelo Qarabag por 2 a 0 e pelo Borussia Dortmund por 4 a 2.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Odobert; Richarlison

Copenhagen: Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga, Zague; Achouri, Lerager, Clem, Elyounoussi; Moukoko, Claesson

Desfalques

Tottenham

Yves Bissouma, Dominic Solanke, Radu Dragusin, Ben Davies, James Maddison e Gray estão no departamento médico.

Copenhagen

Thomas Delaney, Oliver Hojer, Magnus Mattsson, Rodrigo Huescas e Birger Meling estão lesionados.

Quando é?

Data: terça-feira, 04 de novembro de 2025

terça-feira, 04 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

Classificação

