Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Tottenham e Chelsea se enfrentam neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa da Liga Inglesa após ser derrotado pelo Newcastle por 3 a 0, o Tottenham volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Em terceiro lugar, com 17 pontos, os Spurs está a cinco pontos do líder Arsenal. Em nove jogos, acumula cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Por outro lado, o Chelsea está embalado com a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Wolverhampton por 4 a 3. No Campeonato Inglês, os Blues vem de derrota para o Sunderland por 2 a 1. No momento, a equipe ocupa a nona posição, com 14 pontos, três a menos que o Sunderland, equipe que fecha o G-4.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, João Palhinha; Kudus, Bergvall, Xavi Simons; Kolo Muani.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Garnacho (Bynoe-Gittens), João Pedro.

Desfalques

Tottenham

Dragusin, Kulusevski, Archie Gray, James Maddison, Cuti Romero e Udogie estão machucados.

Chelsea

Levi Colwill, Dario Essugo e Cole Palmer estão no DM, enquanto Liam Delap cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 179 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 81 vitórias, contra 55 do Tottenham, além de 43 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2024/25, os Blues venceram por 1 a 0.

