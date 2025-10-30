+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoChelsea
Mounique Vilela

Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Chelsea se enfrentam neste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming  (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa da Liga Inglesa após ser derrotado pelo Newcastle por 3 a 0, o Tottenham volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Em terceiro lugar, com 17 pontos, os Spurs está a cinco pontos do líder Arsenal. Em nove jogos, acumula cinco vitórias, três empates e uma derrota. 

Por outro lado, o Chelsea está embalado com a classificação para as quartas de final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Wolverhampton por 4 a 3. No Campeonato Inglês, os Blues vem de derrota para o Sunderland por 2 a 1. No momento, a equipe ocupa a nona posição, com 14 pontos, três a menos que o Sunderland, equipe que fecha o G-4.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, João Palhinha; Kudus, Bergvall, Xavi Simons; Kolo Muani.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández, Caicedo; Pedro Neto, Garnacho (Bynoe-Gittens), João Pedro.

Escalações de Tottenham x Chelsea

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
G. Vicario
37
C
M. van de Ven
24
D. Spence
23
P. Porro
4
K. Danso
20
M. Kudus
6
J. Palhinha
29
P. Sarr
15
L. Bergvall
30
R. Bentancur
39
R. Kolo Muani
1
R. Sanchez
3
M. Cucurella
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
27
M. Gusto
24
C
R. James
49
A. Garnacho
7
P. Neto
25
M. Caicedo
8
E. Fernandez
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

TOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

CHE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • E. Maresca

Desfalques

Tottenham

Dragusin, Kulusevski, Archie Gray, James Maddison, Cuti Romero e Udogie estão machucados.

Chelsea

Levi Colwill, Dario Essugo e Cole Palmer estão no DM, enquanto Liam Delap cumpre suspensão.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING 

Retrospecto recente

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Em 179 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 81 vitórias, contra 55 do Tottenham, além de 43 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2024/25, os Blues venceram por 1 a 0.

TOT

Outros

CHE

1

0

Empate

4

Vitórias

6

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0