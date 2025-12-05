Tottenham x Brentford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Thomas Frank dará as boas-vindas à sua antiga equipe no moderno Tottenham Hotspur Stadium no sábado (6), quando o Spurs receber o Brentford em um confronto crucial da Premier League. O treinador dinamarquês busca vencer o duelo não apenas porque é contra seus ex-empregadores, mas também para reduzir um pouco da pressão que começa a se acumular sobre ele.

Os Spurs estão sem vitória há quatro jogos na Premier League e não venceram em casa no campeonato desde o primeiro dia da temporada. Eles foram segurados em um empate por 2 a 2 pelo Newcastle United da última vez, forçados a diminuir a vantagem do placar duas vezes, com Cristian Romero marcando os dois gols. O Brentford, por outro lado, parece não estar sentindo falta de seu antigo técnico nesta temporada. Seu sucessor, Keith Andrews, está fazendo mais do que um bom trabalho, já que os Bees atualmente estão empatados em pontos com o Spurs. O Brentford pode ter perdido seu último jogo por 2 a 0 para o Arsenal, mas ainda continua em uma posição sólida na tabela.

Onde assistir Tottenham x Brentford ao vivo

O duelo entre Tottenham e Brentford, que será jogado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, será transmitido pela ESPN 4, na TV por assinatura, e no Disney+, no streaming.

Que horas começa Tottenham e Brentford

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

A partida entre Tottenham e Brentford acontecerá no sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 12h (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Notícias da equipe do Tottenham

Apesar de todas as dificuldades nesta temporada até agora, o Spurs está a apenas cinco pontos do top quatro. Mais um jogo sem vitória, no entanto, faria Thomas Frank ter seu cargo ameaçado. Os desfalques do Tottenham são James Maddison, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski e Radu Dragusin, mas eles têm mais do que o suficiente em seu arsenal. O zagueiro Christian Romero, que marcou duas vezes contra o Magpies, espera que sua capacidade de marcar não seja o que salve seu time novamente. Randal Kolo Muani pode começar na frente, com o francês em boa forma e prometendo entregar resultados consistentes mais cedo ou mais tarde.

Notícias da equipe do Brentford

O Spurs tem sido bastante inconsistente nesta temporada, e embora isso possa ser uma coisa boa para o Brentford, também torna difícil para Andrews saber exatamente o que esperar. O que será uma preocupação ainda maior para Andrews é a forma ruim de sua equipe fora de casa, perdendo seis de seus sete jogos como visitante. Eles precisarão que seu principal atacante, Igor Thiago, que já marcou 11 gols nesta temporada, continue produzindo resultados. Mikkel Damsgaard, o maestro do meio-campo dos Bees, deve continuar comandando o jogo, enquanto Caoimhin Kelleher, contratado do Liverpool no início da temporada, estará ansioso para manter um jogo sem sofrer gols.

