Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoBrentford
Sthembiso Nkabinde

Tottenham x Brentford: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Veja como acompanhar Tottenham x Brentford pelo Campeonato Inglês, além do horário da partida e as principais informações sobre as equipes

Thomas Frank dará as boas-vindas à sua antiga equipe no moderno Tottenham Hotspur Stadium no sábado (6), quando o Spurs receber o Brentford em um confronto crucial da Premier League. O treinador dinamarquês busca vencer o duelo não apenas porque é contra seus ex-empregadores, mas também para reduzir um pouco da pressão que começa a se acumular sobre ele. 

Os Spurs estão sem vitória há quatro jogos na Premier League e não venceram em casa no campeonato desde o primeiro dia da temporada. Eles foram segurados em um empate por 2 a 2 pelo Newcastle United da última vez, forçados a diminuir a vantagem do placar duas vezes, com Cristian Romero marcando os dois gols. O Brentford, por outro lado, parece não estar sentindo falta de seu antigo técnico nesta temporada. Seu sucessor, Keith Andrews, está fazendo mais do que um bom trabalho, já que os Bees atualmente estão empatados em pontos com o Spurs. O Brentford pode ter perdido seu último jogo por 2 a 0 para o Arsenal, mas ainda continua em uma posição sólida na tabela.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e muito mais.

Onde assistir Tottenham x Brentford ao vivo

O duelo entre Tottenham e Brentford, que será jogado no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, será transmitido pela ESPN 4, na TV por assinatura, e no Disney+, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode ser necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos utilizando seu serviço de streaming habitual. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online ao transmitir. Se você não tiver certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Que horas começa Tottenham e Brentford

Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

A partida entre Tottenham e Brentford acontecerá no sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 12h (horário de Brasília).

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Tottenham x Brentford

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

1
G. Vicario
17
C. Romero
24
D. Spence
37
M. van de Ven
23
P. Porro
7
X. Simons
20
M. Kudus
6
J. Palhinha
28
W. Odobert
14
A. Gray
9
Richarlison
1
C. Kelleher
22
N. Collins
33
M. Kayode
4
S. van den Berg
20
K. Ajer
7
K. Schade
18
Y. Yarmoliuk
19
D. Ouattara
6
J. Henderson
24
M. Damsgaard
9
I. Thiago

4-2-3-1

BREAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • T. Frank

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Andrews

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias da equipe do Tottenham

Apesar de todas as dificuldades nesta temporada até agora, o Spurs está a apenas cinco pontos do top quatro. Mais um jogo sem vitória, no entanto, faria Thomas Frank ter seu cargo ameaçado. Os desfalques do Tottenham são James Maddison, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski e Radu Dragusin, mas eles têm mais do que o suficiente em seu arsenal. O zagueiro Christian Romero, que marcou duas vezes contra o Magpies, espera que sua capacidade de marcar não seja o que salve seu time novamente. Randal Kolo Muani pode começar na frente, com o francês em boa forma e prometendo entregar resultados consistentes mais cedo ou mais tarde.

Notícias da equipe do Brentford

O Spurs tem sido bastante inconsistente nesta temporada, e embora isso possa ser uma coisa boa para o Brentford, também torna difícil para Andrews saber exatamente o que esperar. O que será uma preocupação ainda maior para Andrews é a forma ruim de sua equipe fora de casa, perdendo seis de seus sete jogos como visitante. Eles precisarão que seu principal atacante, Igor Thiago, que já marcou 11 gols nesta temporada, continue produzindo resultados. Mikkel Damsgaard, o maestro do meio-campo dos Bees, deve continuar comandando o jogo, enquanto Caoimhin Kelleher, contratado do Liverpool no início da temporada, estará ansioso para manter um jogo sem sofrer gols. 

Desempenho recente

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/15
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

BRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico dos confrontos diretos

TOT

Outros

BRE

3

Vitórias

1

Empate

1

11

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificações

Links úteis

