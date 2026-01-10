Tottenham x Aston Villa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2026

Tottenham Hotspur e Aston Villa renovam sua rivalidade na terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida será jogada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Onde assistir a Tottenham x Aston Villa ao vivo

O Tottenham recebe o Aston Villa neste sábado (10), pela terceira rodada da Copa do Inglaterra 2026. A bola rola no gramado do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

Horário de início de Tottenham x Aston Villa

Copa da Inglaterra - FA Cup Tottenham Hotspur Stadium

O jogo entre Tottenham e Aston Villa começa às 14h45 (horário de Brasília).

Contexto da partida

Com um título muito necessário em jogo e pouca margem para erro, este confronto promete intensidade e intriga tática. Para o Tottenham, a Copa da Inglaterra representa uma oportunidade crucial para resgatar uma temporada que tem tido dificuldades para alçar vôo, com resultados ruins colocando o trabalho de Thomas Frank em risco.

A inconsistência na Premier League deixou o Spurs estagnado no meio da tabela, e com a pressão aumentando, o progresso na copa poderia proporcionar tanto impulso quanto esperança. Os Lilywhites entram neste confronto lutando por alguma consistência dentro de campo, com apenas uma vitória em seus últimos seis jogos em todas as competições, e sua derrota mais recente ocorrendo contra o Bournemouth no meio da semana.

O desempenho deles na Premier League tem sido irregular, com empates e derrotas recheando os resultados recentes, enquanto sua pontuação tem sido inconsistente em todas as competições. A Copa da Inglaterra continua sendo a melhor rota para o Tottenham conquistar um troféu nesta temporada, dadas as dificuldades na Premier League, e eles estarão ansiosos para continuar vivos na competição.

O Aston Villa viaja para Londres vindo em ótima fase. O time de Unai Emery tem sido consistente, organizado e perigoso na transição, combinando uma estrutura defensiva disciplinada com um jogo ofensivo afiado. A confiança deles em partidas grandes cresceu, especialmente fora de casa, onde demonstraram a capacidade de frustrar os adversários.

Os Villans têm marcado gols regularmente e mostrado bons resultados recentes em todas as competições. Seu último jogo da Premier League terminou em uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Leeds United, de virada, testando a resiliência da equipe nas horas mais difíceis. O Villa também buscará inspiração contra o Spurs, sendo eles os responsáveis pela eliminação dos londrinos na última temporada. Esse resultado destacou a maturidade crescente do Villa sob o comando de Emery e seu conforto em partidas eliminatórias de alta pressão.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Tottenham x Aston Villa Provável escalação Reservas Técnico T. Frank Provável escalação Reservas Técnico U. Emery

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

O treinador Thomas Frank confirmou que o Tottenham ficará sem o ponta Mohammed Kudus até o fim da pausa internacional de março. Rodrigo Bentancur também enfrentará um período significativo afastado após sofrer uma lesão muscular na derrota para o Bournemouth. Lucas Bergvall será avaliado após sair contra os Cherries com o que parecia ser uma lesão muscular. Enquanto isso, o trio formado por Dominic Solanke, James Maddison e Dejan Kulusevski permanece afastado.

O Aston Villa, por sua vez, continua sem o influente Amadou Onana, que sofre de uma lesão muscular. Há preocupações sobre Emiliano Martinez depois que o goleiro foi substituído no intervalo do empate por 0 a 0 com o Crystal Palace na quarta-feira. Tyrone Mings (lesão muscular) está se aproximando de um retorno, mas não se espera que comece como titular, enquanto Evann Guessand continua ausente devido à Copa Africana de Nações.

