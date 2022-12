Tottenham x Aston Villa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes fazem o último jogo do ano neste domingo (1), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Aston Villa entram em campo na manhã deste domingo (1), às 11h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Brentford por 2 a 2 na última rodada, o Tottenham, com 30 pontos, busca encerrar 2022 com uma vitória. Para o confronto, o técnico Antonio Conte pode ter o retorno de Cristian Romero.

Getty Images

Do outro lado, o Aston Villa, no meio da tabela com 18 pontos, vem de derrota para o Liverpool por 3 a 1, e deve ter o retorno de Emiliano Martinez, campeão da Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Escalação do provável Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey.

Desfalques

Tottenham

Getty

Richarlison, com problema no tendão da coxa, segue como desfalque, asim como Lucas Moura.

Aston Villa

Diego Carlos e Jacob Ramsey seguem como desfalques.

Quando é?