Tottenham x Arsenal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado neste domingo (15), em Londres; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico inglês na área! Tottenham e Arsenal se enfrentam na tarde deste domingo (15), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Oxford United por 3 a na Copa da Inglaterra, o Arsenal volta as atenções para o Campeonato Inglês. Os Gunners seguem na liderança com 44 pontos (14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota).

Do outro lado, o Tottenham também avançou na FA Cup após eliminar o Portsmouth por 1 a 0, e agora busca emplacar a terceira vitória consecutiva na temporada. No Inglês, briga pelo G-4, com 33 pontos (10 vitórias, três empates e cinco derrotas).

Em 192 jogos disputados, o Arsenal soma 80 vitórias, contra 61 do Tottenham, além de 51 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Gunners venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Doherty, Bissouma, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Escalação do provável Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah.

Desfalques

Tottenham

Richarlison, Lucas Moura, Rodrigo Bentancur, lesionados, estão fora.

Arsenal

Jesus, Reiss Nelson e Emile Smith Rowe, machucados, desfalques o Gunners.

Quando é?