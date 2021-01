Tottenham, agora com Mourinho, fica perto de repetir título mais recente de sua história

Os Spurs chegaram à final da Copa da Liga Inglesa e sonham em acabar com o incômodo jejum de taças

“The Game is about Glory”. A frase - que em tradução livre é algo parecido a “este jogo é sobre glórias” - foi dita por Danny Blanchflower, um dos mais históricos treinadores do , e é exibida como mantra no estádio do clube londrino. Mas se a aspiração máxima que um grande clube pode ter são os títulos, desde 2008 o Tottenham não faz jus às palavras ditas pelo icônico técnico. A última taça levantada pelos Spurs foi a Inglesa, num já longínquo 2008, mas agora sob o comando de José Mourinho o incômodo jejum está perto de acabar.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E o campeonato que pode fazer o Tottenham quebrar esta espécie de maldição, novamente é a Copa da Liga. Nesta terça-feira (05), os Spurs entraram com praticamente o que possuem de melhor e venceram o , da segunda divisão, por 2 a 0. Sissoko e Son fizeram os gols da equipe treinada por José Mourinho, que agora fica na espera para saber qual dos times de Manchester irá enfrentar na decisão agendada para abril de 2021 – United e City definirão o outro finalista nesta quarta.

Mais times

O jejum de títulos do Tottenham tem sido o tema mais abordado no clube nos últimos anos. Se na primeira divisão inglesa os Spurs somam apenas duas conquistas, as copas historicamente foram plataforma de felicidade para os torcedores. Na , a Copa da , por exemplo, as oito taça só colocam o Tottenham abaixo de (12) e do arquirrival (14).

Como o clube conseguiu se recolocar nos últimos anos como uma das potências do país, a expectativa por títulos cresceu ainda mais... mas estar batendo sempre na trave dá um caráter de maldição aos “quases” dos Spurs.

É verdade que o último vice, o da em 2019, teve um caráter mais leve pelo orgulho de, pela primeira vez, quase ter beliscado o maior prêmio europeu. Mas se poucos meses depois Mauricio Pochettino foi demitido, ficou claro que a paciência para renovar a sala de troféus começou a chegar no limite. A chegada de José Mourinho, ainda na reta final do ano de 2019, reforçou essa ideia.

A chegada de Mourinho, campeão por onde passou, fez com que torcedores passassem a acreditar que a maldição dos anos na fila iria acabar. Não aconteceu na temporada passada, a primeira do português no clube, mas está bem próximo de acontecer agora. O Tottenham flerta em ser candidato na Premier League e também sonha com a FA Cup, mas a chance mais real volta a ser a Copa da Liga.

The Game is About Glory, frase histórica para os Spurs (Foto: Getty Images)

Ainda que seja o menos importante dos troféus em disputa na Inglaterra, em ordem de importância, pode servir para encerrar a caminhada no deserto desde aquela Copa da Liga de 2008. Afinal de contas, o Tottenham sabe que precisa honrar as palavras de Blanchflower. Este jogo é sobre glórias.