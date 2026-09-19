Fernando Torres não para de buscar os pequenos detalhes que fazem os grandes treinadores. Depois de viver longos anos dentro das quatro linhas, o espanhol iniciou uma nova jornada à beira do campo, colocando sua experiência e suas vivências à prova para construir uma identidade de treinador própria.
O jovem treinador do Atlético de Madrid acredita que o sucesso não vem por acaso, mas se concretiza quando a pessoa se agarra ao seu sonho e se dedica por inteiro para realizá-lo, filosofia que ele tenta aplicar em sua atual experiência como técnico.
Torres falou sobre os principais treinadores que deixaram marca em sua trajetória durante entrevista ao jornal "Marca", apontando que o alemão Jürgen Klopp foi uma das figuras que mais chamaram sua atenção.
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Torres disse que teve a sorte de visitar o Liverpool durante a última temporada de Klopp, quando teve a oportunidade de acompanhar o treinador alemão de perto, participar das reuniões da equipe, estar no hotel e observar a forma como ele anunciava a escalação titular.
E explicou: "O que vi nas equipes de Klopp era fantástico: a vitalidade, a franqueza, a pressão e o entusiasmo, e o mais importante, a forma como os jogadores interagem com a ideia. Eu gostava muito do estilo de jogo ofensivo e completo que ele apresenta".
Acrescentou que o que mais o impressionou foi o respeito mútuo entre treinador e jogadores, e a crença de todos na ideia proposta pelo técnico, afirmando que Klopp o fez perceber que a imagem com a qual o treinador quer que sua equipe apareça começa nos treinos.
Torres não se importa com a Bola de Ouro
Sobre a eterna polêmica em torno do prêmio da Bola de Ouro, Torres se recusou a entrar na disputa das indicações, afirmando que seu foco está na seleção espanhola e em seus jogadores.
E disse: "Sinceramente, não estou muito interessado nesse assunto. A Espanha venceu a Copa do Mundo, e fomos os melhores. Temos Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri e Baena, e há muitos jogadores que merecem reconhecimento".
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Torres elogiou Luis Enrique, considerando que sua personalidade e firmeza estão entre as principais razões de seu sucesso, além de sua capacidade de antecipar os problemas e buscar soluções antes que eles apareçam.
Acrescentou que Enrique se parece com Pep Guardiola nesse ponto, já que ambos não esperam que o adversário revele os pontos fracos, mas seguem desenvolvendo suas ideias continuamente, mesmo quando todos acham que já conhecem o modo de jogar deles.
A lista de Torres com os melhores treinadores
Torres escolheu dez treinadores e descreveu cada um deles com uma palavra que reflete o que mais o caracteriza:
Luis Aragonés: o pai
Vicente del Bosque: a gestão
Carlo Ancelotti: a inteligência
José Mourinho: o líder
Rafa Benítez: a precisão
Diego Simeone: a paixão
Pep Guardiola: a genialidade
Luis Enrique: outra genialidade, inspirador
Hansi Flick: fantástico
Luis de la Fuente: um exemplo a ser seguido
Ao mesmo tempo, Torres afirmou que faz questão de acompanhar sempre o Atlético de Madrid e o Barcelona, porque gosta de assistir a seus jogos, mas, quando acompanha sua ex-equipe, deixa de ser o treinador e vira torcedor, tentando aproveitar a partida longe das pressões da profissão.