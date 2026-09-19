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F1 Grand Prix of Spain - PracticeGetty Images Sport
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Torres quebra o silêncio sobre a Bola de Ouro e revela o segredo por trás da genialidade de Guardiola e Enrique

F. Torres
Luis Enrique
P. Guardiola
J. Mourinho
J. Klopp
Atlético de Madrid x Real Madrid
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Fernando revela sua lista pessoal dos maiores treinadores

Fernando Torres não para de buscar os pequenos detalhes que fazem os grandes treinadores. Depois de viver longos anos dentro das quatro linhas, o espanhol iniciou uma nova jornada à beira do campo, colocando sua experiência e suas vivências à prova para construir uma identidade de treinador própria.

O jovem treinador do Atlético de Madrid acredita que o sucesso não vem por acaso, mas se concretiza quando a pessoa se agarra ao seu sonho e se dedica por inteiro para realizá-lo, filosofia que ele tenta aplicar em sua atual experiência como técnico.

Torres falou sobre os principais treinadores que deixaram marca em sua trajetória durante entrevista ao jornal "Marca", apontando que o alemão Jürgen Klopp foi uma das figuras que mais chamaram sua atenção.

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Torres disse que teve a sorte de visitar o Liverpool durante a última temporada de Klopp, quando teve a oportunidade de acompanhar o treinador alemão de perto, participar das reuniões da equipe, estar no hotel e observar a forma como ele anunciava a escalação titular.

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E explicou: "O que vi nas equipes de Klopp era fantástico: a vitalidade, a franqueza, a pressão e o entusiasmo, e o mais importante, a forma como os jogadores interagem com a ideia. Eu gostava muito do estilo de jogo ofensivo e completo que ele apresenta".

Acrescentou que o que mais o impressionou foi o respeito mútuo entre treinador e jogadores, e a crença de todos na ideia proposta pelo técnico, afirmando que Klopp o fez perceber que a imagem com a qual o treinador quer que sua equipe apareça começa nos treinos.

Torres não se importa com a Bola de Ouro

Sobre a eterna polêmica em torno do prêmio da Bola de Ouro, Torres se recusou a entrar na disputa das indicações, afirmando que seu foco está na seleção espanhola e em seus jogadores.

E disse: "Sinceramente, não estou muito interessado nesse assunto. A Espanha venceu a Copa do Mundo, e fomos os melhores. Temos Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri e Baena, e há muitos jogadores que merecem reconhecimento".

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Torres elogiou Luis Enrique, considerando que sua personalidade e firmeza estão entre as principais razões de seu sucesso, além de sua capacidade de antecipar os problemas e buscar soluções antes que eles apareçam.

Acrescentou que Enrique se parece com Pep Guardiola nesse ponto, já que ambos não esperam que o adversário revele os pontos fracos, mas seguem desenvolvendo suas ideias continuamente, mesmo quando todos acham que já conhecem o modo de jogar deles.

A lista de Torres com os melhores treinadores

Torres escolheu dez treinadores e descreveu cada um deles com uma palavra que reflete o que mais o caracteriza:

Luis Aragonés: o pai

Vicente del Bosque: a gestão

Carlo Ancelotti: a inteligência

José Mourinho: o líder

Rafa Benítez: a precisão

Diego Simeone: a paixão

Pep Guardiola: a genialidade

Luis Enrique: outra genialidade, inspirador

Hansi Flick: fantástico

Luis de la Fuente: um exemplo a ser seguido

Ao mesmo tempo, Torres afirmou que faz questão de acompanhar sempre o Atlético de Madrid e o Barcelona, porque gosta de assistir a seus jogos, mas, quando acompanha sua ex-equipe, deixa de ser o treinador e vira torcedor, tentando aproveitar a partida longe das pressões da profissão.

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