O espanhol Ferran Torres (26 anos), atacante do Barcelona, vinculou seu futuro no clube catalão ao interesse que a agremiação demonstrar em mantê-lo, deixando claro que qualquer conversa de renovação dependerá do interesse que o clube lhe transmitir.

A declaração veio durante uma fala de Torres sobre seu futuro na turnê da equipe pelos Estados Unidos, em entrevista concedida ao veículo de imprensa esportiva americano "Sportico".

Torres, que vive um momento de tranquilidade quanto à sua situação e está ligado a um contrato com o clube, afirmou: "O Barcelona precisa provar que me quer. Eles podem vir negociar e, no fim, tudo será conversado".

O atacante espanhol abordou as notícias que o vinculam ao interesse de grandes clubes europeus, com destaque para o Paris Saint-Germain, considerando que esses rumores sempre beneficiam o jogador, ao declarar: "Cada vez que essas equipes te querem, é algo bom".

Apesar disso, Torres enfatizou que sua prioridade é o Barcelona, ressaltando que seu contrato atual lhe dá a serenidade para lidar com o futuro, ao encerrar sua fala dizendo: "Tenho contrato com o Barcelona. É verdade que no futebol nunca se sabe o que pode acontecer, mas a parte boa é que, como tenho contrato, posso esperar e tomar a decisão por conta própria".