Torino x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Torino e Inter de Milão se enfrentam na tarde deste sábado (3), no estádio Olímpico Grande Torino, às 13h30 (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming.

Sem chances de acesso para a Conference League, o Torino atualmente ocupa a nona posição com 53 pontos, já a Inter, focada na final da Champions League contra o Manchester City, no próximo dia 10 de junho, está na terceira posição com 69 pontos e matematicamente garantida na competição europeia para próxima temporada.

Um fato interessante sobre o confronto é que dos últimos cinco jogos entre as equipes, a Inter não sabe o que é perder. Foram quatro vitórias e um empate, com 12 gols anotados e apenas seis sofridos.

Prováveis escalações

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs e Rodríguez; Ilic, Ricci, W. Singo, Vojvoda, Vlasic e Miranchuk; Sanabria.

Inter de Milão: Onana; D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini e Gosens; Lukaku e Correa.

Desfalques

Torino

Nemanja Radonjic.

Inter de Milão

Milan Skriniar e Henrikh Mkhitaryan.

Quando é?