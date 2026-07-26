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Comuzzo FiorentinaGetty Images

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Torino, reforços a caminho para Abate: Perri está a chegar, Comuzzo perto para a defesa

Torino

Torino, outro defesa a caminho depois de Comert: acordo com a Fiorentina por Comuzzo está próximo

O Torino continua a trabalhar no mercado de entradas. Um objetivo assumido pelo clube é encontrar um novo guarda-redes a quem entregar a vaga de titular. A escolha recaiu sobre Lucas Perri, guarda-redes brasileiro de 1997. Falta a autorização definitiva do Leeds, que chegará assim que o clube inglês fechar o negócio por Trafford com o Manchester City.


Depois de fechar a chegada a custo zero de Comert, Petrachi prepara-se para oferecer outro reforço defensivo de valor a Abate: negociações avançadas com a Fiorentina por Comuzzo.

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