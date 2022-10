Torino x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Juve busca voltar a vencer na Serie A italiana neste sábado (15); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Juventus recebe o Torino no início da tarde deste sábado (15), às 13h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Pressionado com três derrotas seguidas e um empate, o Torino aparece no meio da tabela com 11 pontos, enquanto a Juve, na oitava posição com 13 pontos, vem de derrota para o Napoli por 3 a 1.

Para o confronto fora de casa, a Juventus deve manter Alex Sandro no lugar de Mattia de Sciglio, com problema na coxa.

Do outro lado, o Torino pode entrar em campo com a mesma equipe que empatou com o Empoli em 1 a 1.

Em 177 jogos entre as equipes, a Juventus soma 86 vitórias, contra 42 do Torino, além de 49 empates. No último encontro, válido pelo Italiano 21/22, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Desfalques

Torino

sem desfalques confirmados.

Juventus

Angel Di Maria, com lesão na coxa, é desfalque certo, assim como Pogba e Chieda.

Quando é?

• Data: sábado, 14 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Estádio Olímpico Grande Torino – Torino, ITA