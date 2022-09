Organizadas de Cruzeiro e Palmeiras brigam na Fernão Dias: o que se sabe do conflito

Caravanas de torcidas organizadas entraram em conflito ao se encontrarem na estrada

Na manhã desta quarta-feira (28), torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro se envolveram em um confronto na Rodovia Fernão Dias, em Carmópolis de Minas.

Segundo o GE, o confronto aconteceu quando as caravanas da torcida Mancha Verde, que seguia para Belo Horizonte, onde o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, e da Máfia Azul, que seguia para Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta, se encontraram na estrada. Imagens do confronto circulam pelas redes sociais, e é possível ver torcedores do Palmeiras sangrando.

Ainda segundo informações do GE, dois torcedores ficaram levemente feridos, enquanto outros dois tiveram ferimentos moderados, sendo encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal de Oliveira.

De acordo com o UOL, o presidente da Mancha Verde, Jorge Luis, foi um dos feridos, sendo espancado por integrantes da organizada do Cruzeiro.

A Máfia Azul, organizada do Cruzeiro se manifestou em suas redes sociais sobre o ocorrido. Confira:

"Hoje aconteceu um fato lamentável onde precisamos agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estão presentes para acompanhar o espetáculo de logo mais em Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta.

O planejamento de uma caravana é pensado com cautela e nesse planejamento que escolhemos pra hoje foi de sair as 06:00 do dia do jogo, pois pelo tempo de viagem sabíamos que a caravana que vinha de São Paulo e foi divulgada com saída as 00:00 já teria chegado em BH, quando no decorrer da viagem somos surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada em uma emboscada, onde portavam até arma de fogo, que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana.

A realidade das caravanas é bem diferente da teoria, tem a dificuldade da estrada e a segurança, sem nós seria bem pior para o torcedor comum que viaja para acompanhar seu time do coração, assim como foi no Sul antes da nossa chegada em que agrediram torcedores comuns na fila da compra de ingressos. A pergunta que fica é, como uma caravana que saiu às 00h de São Paulo demora 12hr para chegar em Belo Horizonte?"

Até o momento, a Mancha Verde, envolvida no confronto, não se manifestou sobre o ocorrido.