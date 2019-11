Torcida do São Paulo faz campanha "Fora Leco" e consegue liderar TTs no Twitter

Mandatário está na presidência do clube desde 2015 e não conquistou um título sequer

A torcida do não aguenta mais. Há sete anos sem título, o Tricolor paulista parece derrapar em momentos estratégicos a cada ano que passa. Alguns torcedores já "desistiram" da equipe, enquanto outros enxergam em Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o principal responsável por essa seca pela qual atravessa o time do Morumbi. Na presidência do clube desde 2015, Leco vem ganhando cada vez mais a antipatia dos são-paulinos.

Na última quarta-feira (20), o cartola foi ao ginásio do Esporte Clube Pinheiros, onde o time de basquete do São Paulo jogou contra a equipe da casa. O Tricolor venceu por 88 a 78, mas o que mais marcou a noite foi uma série de protestos feitos pela torcida em pleno ginásio, quando descobriu que o mandatário estava ali. Ao final do duelo, Leco falou à ESPN e afirmou que as manifestações eram encomendadas, injustas e fruto de uma pequena porção de torcedores.

"É desagradável, infelizmente é uma coisa encomendada. É um pequeno grupo de torcedores que ataca a gestão, eu entendo que de uma forma injusta", disse Leco.

Acontece que, talvez para a surpresa do cartola, a manhã dessa quinta-feira (21) reservou um protesto em massa da torcida são-paulina no Twitter. A hashtag #Somos18MilhoesForaLeco é uma clara resposta à fala do presidente ao fato de ser "um pequeno grupo de torcedores".

Até às 10h da manhã dessa quinta, o assunto era o mais comentado na rede social no . Foram cerca de 15 mil tuítes publicados, a maioria com grande dose de revolta.

Veja as principais reações:

Próximo passo é no jogo contra o , passou da hora de mostrarmos que não somos uma pequena parte e nem encomendados #somos18milhoesforaleco

— Caio Resenha (@CaioResenha) November 21, 2019

“Seja determinado e perseverante na busca dos seus objetivos, entretanto seja justo e jamais abandone a humildade e a humanidade”.



Bom dia !



#Somos18MilhoesForaLeco pic.twitter.com/nteWnDzhVr

— Alexsandro Mota (@AlexsandroBene3) November 21, 2019

Esse São Paulo do @LecoPresidente detém a marca de pior ataque de sua história



E é o 3º pior mandante entre os clubes da série A em 2019



Na gestão o time tem um treinador a cada 6 meses, em média.



Quem encomendou a injusta insatisfação da torcida?#Somos18MilhoesForaLeco https://t.co/VhGKle4C56

— Renato Souza (@oRenatoSouza) November 21, 2019

Encomenda é transformar a sala de troféus em coleção de vergonhas. É deteriorar um DNA campeão. Pequena parte é esse bando liderado por um alienado. Pior que ele é quem o cerca. Isso nunca foi e nem será o São Paulo Futebol Clube. #Somos18MilhoesForaLeco

— Pri Ruiz (@priruiz17) November 21, 2019

A Paciência Acabou, DEVOLVA O MEU SÃO PAULO 🇾🇪! #Somos18MilhoesForaLeco pic.twitter.com/8E1uLKCjq8

— Paulo Rickardo (@PauloRickardo1) November 21, 2019

O @SaoPauloFC é como a série Lost, aquela que o pessoal está perdido na ilha, acontecem coisas bizarras... Quem cai ali acaba se dando mal. E adivinha quem é o comandante? O Leco, vive no mundo dele, achando que está tudo bem, e que poucos não gostam dele. #Somos18MilhoesForaLeco

- Eliminado Paulista 2016, 2017, 2018 e 2019.

- Campanhas patéticas no BR 2016, 2017, 2018 e 2019

- Eliminado 2016, 2017, 2018 e 2019

- Demite técnico à cada 3 meses

- Queima todos os ídolos

- Está e endividando o clube



"Críticas injustas"#Somos18MilhoesForaLeco

LECO: a



Conselheiros e Dirigentes: #Somos18MilhoesForaLeco pic.twitter.com/4v0T5AL9zk

— Mari Menezes 🇾🇪 (@Mari_Spfc7) November 21, 2019