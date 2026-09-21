Vinicius Junior, astro do Real Madrid, disputou mais um clássico decepcionante, no qual sua contribuição ofensiva se limitou a um drible bem-sucedido e dois chutes a gol, depois de ter atuado por pouco mais de 56 minutos.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, decidiu substituir Vinicius Junior após a expulsão de seu companheiro, o zagueiro Dean Huijsen, durante a partida realizada na noite do último domingo, que terminou com a vitória do Atlético (2 a 1), no estádio Metropolitano.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou que a atuação modesta de Vinicius no estádio Metropolitano não passou de mais um episódio no início desta temporada.

Em oito partidas oficiais, sete delas pelo Campeonato Espanhol e uma pela Liga dos Campeões da Europa, o brasileiro marcou apenas um gol, além de três assistências, e ainda foi alvo de vaias em todos os jogos que disputou no estádio Santiago Bernabéu.

Segundo o jornal catalão, o pior é que a atuação do jogador brasileiro parece estar piorando, e não melhorando, e, apesar disso, Mourinho o defende e lhe dá confiança para recuperar seu melhor nível, mas, na verdade, ele é apenas mais um dos reservas habituais de Mourinho.

O jornal apontou que Mourinho confia em Vinicius, mas a torcida do Real Madrid não confia nele e exige que ele seja mandado imediatamente para o banco de reservas, e alguns se preocupam por não entenderem o que está acontecendo com ele, já que esperavam que fosse o jogador decisivo que foi nas temporadas anteriores após a renovação de seu contrato, mas isso ainda não se concretizou.

Por outro lado, o marfinense Yan Diomandé vem melhorando a cada partida e aproveita ao máximo os minutos que Mourinho lhe concede. Na partida do clássico, tentou driblar seis vezes, sendo bem-sucedido em quatro delas, e criou uma chance de gol em cerca de 43 minutos de tempo real de jogo, apresentando assim uma atuação melhor do que a de Vinicius.

Isso não passou despercebido pela torcida do Real Madrid, que exige que Vinicius seja mandado para o banco de reservas e que Diomandé se torne o novo jogador a ocupar a posição de ponta-esquerda no ataque do Real Madrid.

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