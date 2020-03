Torcida do Palmeiras já não tem mais paciência com Gustavo Scarpa

No empate contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, o meia-atacante voltou a não agradar

Contratado junto ao em 2018, após longa novela, Gustavo Scarpa chegou ao com status de grande contratação. Mas a verdade é que, entre altos e baixos, o meia ainda não conseguiu convencer o torcedor alviverde.

Escalado como titular contra a Ferroviária, neste sábado (07), o camisa 14 não teve boa exibição dentro do Allianz Parque, no duelo válido pelo , e foi substituído por Dudu ainda no intervalo.

Nas redes sociais, torcedores palmeirenses deixaram claro que não têm mais paciência com Scarpa – que em 2020 fez um gol em três jogos. Veja as reações mais curiosas.

Scarpa é o Bruno Cesar desnutrido. Só chuta, abaixa a cabeça e chuta. E ainda tem gente que acha que ele é meia... O maluco não passa uma bola. — 1914Parmera (@1914Parmera) March 7, 2020

Mano Menezes alertando sobre o Scarpa pic.twitter.com/TFmt0rZmW8 — Resenha Porco (@resenhaporco) March 7, 2020

A torcida do Palmeiras já nao suporta mais Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Lucas Lima e Gustavo Scarpa jogando, é perda de tempo, é um quarteto de zumbis — Andrey アンドレイ (@Ando_rei12) March 7, 2020

Vem cá um momentinho Scarpa.... pic.twitter.com/9bSK6HDJ4R — SEP MEMES (@sepmemes_) March 7, 2020

Sobre hoje :



✔️William resolve nossos problemas.



❎Scarpa, precisa ser despachado.

❎Diogo Barbosa, ainda não foi embora?



📜Perdemos muitos gols hoje por decisões erradas na hora H. pic.twitter.com/yhwkMhN4iw — Palestrino Nato💚🐷 (@PalestrinnoNato) March 7, 2020

O Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com a Ferroviária: Willian Bigode abriu para o Alviverde e Tony empatou.