Torcida do Palmeiras ataca Galiotte e Mattos em pichação

Os dirigentes tem sido seguidamente criticados pela falta de resultados ao Alviverde neste segundo semestre de 2019

Os muros da sede social do foram alvos de pichações, que protestaram contra o presidente Maurício Galiotte e contra o diretor de futebol, Alexandre Matos.

O clube conseguiu agir rápido, e cobriu as mensagens nas primeiras horas da manhã deste sábado (26) segundo informações do Globoesporte.com.

O Palmeiras atualmente ocupa o segundo lugar do Brasileirão, a dez pontos do líder . A equipe alviverde fez um primeiro semestre exemplar, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari, mas caiu de rendimento após a pausa para a e acumulou decepções – como quedas na Copa do e Libertadores, além de ter perdido a liderança na Série A para o clube carioca.