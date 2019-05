Torcida do Napoli pede para Sarri recusar Juventus: "não traia o povo"

Treinador é especulado como substituto de Massmiliano Allegri na Velha Senhora

Maurizio Sarri vive instabilidade no comando do , que disputará a final da contra o nessa quarta-feira (29). Mesmo assim, há rumores de que ele possa assumir a no lugar de Massimiliano Allegri, que deixou o posto nesse mês. Quem não gostou nada dessa ideia foram os torcedores do... !

A casa de Sarri na foi flagrada com uma faixa pendurada. A mensagem era enfática: "comandante, não traia o povo. Napoli te ama!"

"Comandante non tradire il popolo: Napoli ti ama!".

Striscione esposto davanti a casa di #Sarri, a Figline Valdarno, dai tifosi del Napoli preoccupati dalle voci sulla Juve: "Comandante, non tradire il popolo. Napoli ti ama". pic.twitter.com/8o24y1Kklz

— Gennaro Perrotta (@gennyperr) 28 maggio 2019

A rivalidade entre os bianconeros e os partenopei vai além dos gramados. Historicamente, o sul da Itália é considerado como a escória do país e, por isso, os torcedores napolitanos se sentem injustiçados em relação às equipes do norte, como no caso da agremiação de Turim. Vale lembrar que Sarri teve passagem marcante pelo clube entre 2015 e 2018.

O fato é que o treinador confirmou apenas que pretende falar sobre seu futuro após o jogo dessa quarta. Seja qual for a decisão, o carinho de Napoli por ele pode mudar em caso de um retorno à Itália para a agremiação octacampeã consecutiva da .