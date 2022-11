Torcida do Flamengo provoca Real Madrid no Maracanã de olho no Mundial

Em jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão 2022, a noite foi de celebração pela conquista da Libertadores

O QUE ACONTECEU? A torcida do Flamengo lotou o Maracanã contra o Corinthians, mas a motivação não foram os três pontos em disputa pela 35ª rodada do Brasileirão, e sim comemorar o título de Libertadores conquistado no último sábado sobre o Athletico-PR. Foi o primeiro encontro dos rubro-negros com seus torcedores no Rio de Janeiro após a conquista.

Antes de a bola rolar, as taças de Libertadores e Copa do Brasil levantadas em 2022 foram mostradas aos presentes no Maracanã. Eufórica pelo Tri da Libertadores, e com mais uma chance de disputar o Mundial de Clubes, a torcida do Flamengo já começou a provocar o Real Madrid, campeão atual da Champions League e um dos possíveis adversários na disputa pelo título de campeão mundial de clubes.

O QUE FOI FALADO? “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar”, entoaram os flamenguistas dentro do Maracanã. A música também foi cantada por Marcos Braz, dirigente do Rubro-Negro, ainda nos vestiários após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Na festa privada para membros do Flamengo, o meio-campista Arturo Vidal teve menos pudor ao provocar o clube espanhol: “Real Madrid, nós vamos arr***** o ** de vocês!”, gritou.

A SITUAÇÃO: Campeão da Libertadores, o Flamengo se junta a Real Madrid (campeão europeu), Wydad Casablanca (campeão africano), Seattle Souders (campeão norte-americano) e Auckland City (campeão da Oceania) como participante do Mundial de Clubes. O torneio ainda não tem sede definida, e deve ser realizado em fevereiro de 2023. Ainda faltam ser definidos dois participantes: o representante do país-sede e o campeão asiático.

O QUE VAI ACONTECER? Campeão da Copa do Brasil e Brasileirão, o Flamengo tem as três rodadas finais do Brasileirão para disputar mas pode já adiantar férias de alguns de seus principais nomes. Vale destacar que a Série A já foi conquistada pelo Palmeiras e os rubro-negros não tem muito o que lutar – a não ser as premiações dadas por colocação na tabela final. Em 2023 o clube já começa de vez a preparação para o Mundial de Clubes.