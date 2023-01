Torcida do Chelsea canta nome de Tuchel ao levar goleada do City

Ex-treinador foi lembrado enquanto Graham Potter vem tendo um desempenho fraco no comando dos Blues e é cada vez mais contestado no cargo

A torcida do Chelsea não está nada feliz com o comando do time. Neste domingo (8), durante a goleada de 4 a 0 sofrida para o Manchester City na Copa da Inglaterra, a insatisfação com Graham Potter ficou clara quando o nome de Thomas Tuchel foi cantado nas arquibancadas do Etihad Stadium.

Depois da derrota em casa para o Manchester City na quinta-feira (5), pela Premier League, o Chelsea visitou o rival neste domingo (8), em duelo válido pela terceira rodada da FA Cup. A vitória era importante para os Blues, não só pela vingança do resultado anterior, mas porque esse era um jogo eliminatório. No entanto, em nenhum momento a equipe deu indícios de que buscava tão veementemente ganhar a partida.

No intervalo, quando o City já ia vencendo por 3 a 0, mesmo sem parte de seus jogadores titulares, os torcedores do Chelsea presentes na casa do adversário entoaram uma música dos tempos em que Thomas Tuchel era o técnico do time, antes de ser surpreendentemente demitido no início da temporada. "Temos o super Thomas Tuchel, ele sabe exatamente do que precisamos, Thiago na defesa, Timo no ataque, Chelsea vai vencer a Liga dos Campeões", cantaram.

A música deixou ainda mais clara a insatisfação da torcida com Graham Potter, atual comandante dos Blues, que vem tendo um desempenho fraco no cargo. O Chelsea, atualmente, ocupa apenas a 10ª colocação da Premier League, e já foi eliminado das duas copas nacionais, além de ter vencido apenas dois dos últimos 10 jogos que disputou.

Pressionado no cargo, Potter comentou sobre o ocorrido na coletiva após o jogo. “Não podemos fazer nada além de melhorar nosso desempenho e trabalhar mais duro", disse. “Entendemos a frustração dos torcedores, mas nosso trabalho é fazer nosso trabalho".

“Há sempre outras opiniões, críticas e negatividades, mas isso é parte do desafio. Os resultados em um pequeno espaço de tempo não são positivos. Você pode dar desculpas e procurar razões, ou pode dizer que não é suficientemente bom e ambas as respostas são corretas. É claro que estamos sofrendo e isso não é bom, mas é onde estamos no momento".

O próximo compromisso do Chelsea é na próxima quinta-feira (12), quando visita o Fulham, em um jogo atrasado da sétima rodada da Premier League.